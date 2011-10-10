T24 LogoT24 Logo
Dünya

30 Afgan militanı öldürüldü ŞİTRAL (A.A)

10 Ekim 2011 16:17

-30 Afgan militanı öldürüldü ŞİTRAL (A.A) - 10.10.2011 - Pakistan askerlerinin, orduya saldırı düzenlemek için sınırı geçen 30 Afgan militanı öldürdüğü bildirildi. Pakistan ordusundan bir yetkili, başkent İslamabad'ın 200 kilometre kuzeybatısındaki Beraval bölgesinde dün gece 200'den fazla Afgan militanın sınırı geçmesi üzerine çıkan çatışmada, bir Pakistanlı askerin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını söyledi. Afganistan yönetimi, Taliban ve El Kaide militanlarıyla yeterince mücadele etmediği gerekçesiyle İslamabad yönetimini suçluyor. İki ülke arasındaki gerilim, Afgan yetkililerin, eski başbakan ve Afganistan Yüksek Barış Konseyi Başkanı Burhaneddin Rabbani'nin 20 Eylül'de düzenlenen intihar saldırısında ölmesinden Pakistan istihbaratını suçlaması üzerine artmıştı. Afganistan'ı "militanlar için güvenli cennet" olmakla suçlayan Pakistan, Kabil'in iddialarını kesin dille reddediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24