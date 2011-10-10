-30 Afgan militanı öldürüldü ŞİTRAL (A.A) - 10.10.2011 - Pakistan askerlerinin, orduya saldırı düzenlemek için sınırı geçen 30 Afgan militanı öldürdüğü bildirildi. Pakistan ordusundan bir yetkili, başkent İslamabad'ın 200 kilometre kuzeybatısındaki Beraval bölgesinde dün gece 200'den fazla Afgan militanın sınırı geçmesi üzerine çıkan çatışmada, bir Pakistanlı askerin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını söyledi. Afganistan yönetimi, Taliban ve El Kaide militanlarıyla yeterince mücadele etmediği gerekçesiyle İslamabad yönetimini suçluyor. İki ülke arasındaki gerilim, Afgan yetkililerin, eski başbakan ve Afganistan Yüksek Barış Konseyi Başkanı Burhaneddin Rabbani'nin 20 Eylül'de düzenlenen intihar saldırısında ölmesinden Pakistan istihbaratını suçlaması üzerine artmıştı. Afganistan'ı "militanlar için güvenli cennet" olmakla suçlayan Pakistan, Kabil'in iddialarını kesin dille reddediyor.