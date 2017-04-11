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Kültür-Sanat

3 yönetmen, 'Altın Lale' için yarışacak filmlerini anlattı

"Endişem, bir iyiliği takdir görmeden yapabilmek ne kadar mümkün?"

&#39;Bütün Saadetler Mümkündür&#39; filminden...

11 Nisan 2017 18:53

36. İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen “Altın Lale Ulusal Yarışma”da yer alan "Sarı Sıcak" ve "Bütün Saadetler Mümkündür" ile "Altın Lale Uluslararası Yarışma"da yer alan "93 Yazı"nın yönetmenleri, eserlerini anlattı. 

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'Sarı Sıcak' filminden...“Altın Lale Ulusal Yarışma” filmlerinden Sarı Sıcak’ın gösterimi yönetmen Fikret Reyhan ve film ekibinin katılımıyla gerçekleşti. Fabrikaların arasında sıkışıp kalmış bir tarla ve bu tarlada hayata tutunmaya çalışan göçmen bir aileyi takip eden filmin mekânlarıyla ilgili yönetmen, “Çocukluğumun geçtiği mekânlar bunlar, o yüzden hiç yadsımadım. Senaryoyu da mekânlara göre yazdım” dedi. Reyhan şöyle devam etti:

“Ne kadar sanayileşmiş bir toplum olarak görünsek de tarımdan henüz kopmuş değiliz"

'Bütün Saadetler Mümkündür' filminden...“Altın Lale Ulusal Yarışma” filmlerinden "Bütün Saadetler Mümkündür," ekibin katılımıyla Atlas Sineması’nda gösterildi. Selman Kılıçaslan’ın ilk yönetmenlik denemesi olan film, mühendislik öğrencisi Ali’nin Adapazarı’ndaki hayatını konu ediyor. Kılıçaslan senaryoyu lise yıllarında yaşadığı olaylardan esinlenerek oluşturduğunu ve 2013 yılında tamamladığını dile getirdi. Yazım aşamasından çekime kadar filmin uzun bir süreçte gerçekleştiğini belirten yönetmen, senaryoyu yazarken ana karakter Ali’nin iyilik ve kötülük arasında gidip geldiği yolcuğunu pirüpak resmetmekten çekindiğini söyledi ve ekledi:

“Endişem, bir iyiliği takdir görmeden yapabilmek ne kadar mümkün?” 

'93 Yazı' filminden...“Altın Lale Uluslararası Yarışma”da yer alan ‘93 Yazı, yönetmen Carla Simon’un katılımıyla Atlas Sineması’nda gösterildi. “’93 yazı hem çocukluğuma hem de anne-babamın gençliğine ait bir dönemdi. Aslında anne ve babama olduğu gibi o dönemde pek çok kişi AIDS’den ölmüştü” diyen yönetmen Carla Simon, ’93 Yazı’nın kendi hayatından esinlenmiş bir hikâye olduğunu belirtti. Oyuncuları bulmak için uzun süre uğraştıklarını belirten yönetmen, çocuk oyuncularla önce oyunlar oynayarak iletişim kurduklarını, sonra mekâna giderek prova aldıklarını söyledi. Simon, çekimlerde çocuk oyuncuları rahatsız etmeyecek şekilde uzun planlar yaptıkların ifade etti. 

 

 

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