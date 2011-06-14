-3 YILDIR KAYIP KADINDAN ACI HABER ISPARTA (A.A) - 14.06.2011 - Isparta'da 3 yıl önce kaybolduğu belirtilen kadının, eski eşi tarafından başına vurularak öldürüldüğü ve cesedinin yakılarak Gönen ilçesindeki bir akarsuya atıldığı belirtildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, 24 Mart 2008 tarihinde arkasında herhangi bir iz ve haber bırakmadan kaybolan Asuman Alageyik Şahin'in (25) bulunması amacıyla başlattığı çalışma kapsamında, şüpheli hareket sergileyen Asuman Alageyik Şahin'in eski eşi M.A (28) ve kardeşi H.A.A'yı (26) gözaltına aldı. H.A.A'nın Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadesinde, ağabeyi M.A'nın boşandığı eşi Asuman Alageyik Şahin'i başına vurarak öldürdüğünü anlattığını ve cesedi de Gönen ilçesindeki Ulan mevkisi yakınlarında babalarına ait bir tarlanın içindeki su kuyusuna atmış olabileceğini itiraf ettiği kaydedildi. Asuman Alageyik Şahin'in eşi M.A'nın da emniyet müdürlüğünde verdiği ifadesinde, 24 Mart 2008 tarihinde, konuşurken eşinin kendisini hakaret ettiğini ve bu nedenle tokat attığını ve Asuman Şahin'in olay yerinde bayıldığını söylediği öğrenildi. M.A'nın, Asuman Şahin'i kardeşi ile birlikte tekrar konuşmak için arabaya bindirip Gönen ilçesine götürdüğü, hakaret etmeye devam etmesi üzerine başına sopa ile vurarak öldürdüğünü, cesedi de aynı yerde yakıp, kalan atıklarını çuvala koyarak akarsuya attığını itiraf ettiği bildirildi. Zanlıların belirttikleri alanda yapılan aramada, çuval içerisinde yakılmış kafatası ve kemik parçaları, cep telefonu parçaları, 3 metal kot pantolon düğmesi, bir metal kemer tokası, bir parfüm kutusu bulunduğu belirtildi. Zanlılar M.A. ile H.A.A. ''adam öldürme'' suçundan adliyeye sevk edildi.