3 yıldır kayıp Abidin ABD'de aranıyor

ABD’de okuyan oğulları Abidin Baran’dan 3 yıldır haber alamayan Karaca ve Zülbiye Baran, oğullarının kendilerinden 10 bin dolar istediğini ancak 4 bin dolar yolladıklarını söyleyerek “Bize telefonda ‘Eyvah yandım ben’ dedi. Bir daha haber alamadık” diye konuştular. Anne-baba Baran hayatından endişe duyduklarını belirterek gencin bulunması için Meclis’in devreye girmesini istedi.

Endişeli anne ve baba, başvurularında 1969 Kırşehir doğumlu Baran’ın, Ohio eyaletinde bulunan Columbus Üniversitesi’nde okumak için ABD’ye gittiğini, oğullarının 7 yıldır kullandığı telefon hattına ulaşamadıklarını belirtti. Karaca ve Zülbiye Baran, başvurularında şunları kaydetti:

Son sözü: ‘Eyvah yandım’

“Oğlum 7 yıldır 0016143011430 numaralı hattan bizi arardı. Bu süre boyunca Ohio’da bulunan İş Bankası aracılığıyla Abidin’e para gönderirdik. Abidin bir gün bizden 10 bin ABD doları göndermemizi istedi, ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle sadece 4 bin ABD doları gönderebildik. Hesabına 10 bin ABD doları yatmaması üzerine son telefon görüşmemizde bize, ‘eyvah yandım ben’ dedi. Sonra kendisinden haber alamadık.”

Karaca ve Zülbiye Baran, oğlunun bulunması için Columbus Üniversitesi’nde öğretmen olarak görev yapan Thomas C.P.’nin bilgisine başvurulmasını istedi.

Sarı bülten

Dilekçe Komisyonu, endişeli ebeveynler Karaca ve Zülbiye Baran’ın bu başvurusunu derhal işleme alarak İçişleri Bakanlığı’na bildirdi. İçişleri Bakanlığı ise TBMM’ye gönderdiği yazıda, Baran’ın bulunması için Dışişleri Bakanlığı, ABD İnterpol’ü, Washington’daki Emniyet Müşavirliği’nin ve FBI’ın arama çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, TBMM’ye gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:

22.11 2013 tarihinde F-1629/11-2013 kontrol numaralı sarı bülten tanzim edilmiştir.

Ülkemize giriş yaptığında bulunabilmesi için ‘Ş’ kodlu kayıp şahıs tahdidi düzenlenmiştir.

ABD Interpol’ünden talepte bulunulmuş ve alınan cevabi yazılarda ABD yerel birimlerinden alınan bilgiye göre; ‘adı geçenin henüz yerinin tespit edilemediği fakat bulunmasına ilişkin araştırmaları devam ettiği, Abidin Baran’la ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılması durumunda bilgi verileceği’ bildirilmiştir.

Washington Emniyet Müşaviri Halil Yılmaz’a konu aktarılmış ve alınan cevabı yazılarda kayıp şahıs Abidin Baran hakkında çıkarılan sarı bültenin ABD nezdinde takibinin yapıldığı bildirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve ABD irtibat görevlisine de konu aktarılarak bilgi talebinde bulunulmuştur.

ABD FBI Ataşesi’nden 23.005.2014’te alınan cevabı yazıda, Baran’ın henüz yerinin tespit edilemediği bildirilerek, adı geçenin bulunmasına yönelik gönderilen sorular, ebeveyenlerine yöneltilmek üzere 28.05.2014’te tarihinde Ankara emniyet Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Kayıp şahıs hakkında ailesine gerekli bilgilendir yapılarak FBI’ın anılan soruları çerçevesinde alınacak cevapların ivedilikle gönderilmesinin talep edilmiştir.

Baba Karaca Baran: Çırpındık ama hâlâ sonuç yok

Milliyet’ten Önder Yılmaz, Abidin’in Ankara’da yaşayan ailesine ulaştı. 71 yaşındaki emekli memur olan Baba Karaca Baran, oğullarından bugüne kadar haber alamadıklarını, yetkililerden de somut bir gelişmeye ilişkin bir bilgi gelmediğini belirtti. Baba Baran şunları kaydetti:

“İnterpol’le, ABD polisiyle, DışiŞleri’yle herkesle konuştum, Cumhurbaşkanlığı’na, Başbakanlık’a yazılar yazdım. ‘Oğlumu bana getirin’ diye yalvardım, çırpındım. Ama hâlâ bir sonuç yok. Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Kadere boyun eğdik. Her telefon çaldığında bir umut oğlumuzdur veya onunla ilgili bir haberdir diye heyecanlanıyoruz. Dünya kötü artık, başına bir gelmesinden korkuyoruz. Öldü mü kaldı mı? Her ihtimali düşünüyoruz. Bunaldık... FBI’ın 15 soruluk yazısını getirdiler. Hepsini yanıtladık, nerede kaldığını, kiminle arkadaşlık ettiğini.”

‘Uçan kuştan imdat ediyorum’

Anne Zülbiye Karaca ise gözyaşları içinde oğlunu anlattı. Anne Karaca, şunları söyledi:

“Uçan kuştan imdat ediyorum. Artık elim ayağım tutmuyor. Sizinle konuşurken bile onunla konuşuyormuşum gibi geliyor. Son konuşmasını benimle yaptı. O günden beri bir ses yok. Öyle kötü çocuk değil. Çok özlüyorum. Okumaya gitti ABD’ye ODTÜ Makina Mühendisliği’ndeydi. Elektrik elektronik istiyordu. Thomas diye 25 yıllık profesör de gidiyor, o da kayboluyor oğlum da. O profesör de kayıp, gitmiş istifasını vermiş. Onun için nerede arasalar yok. Benim yakışıklı kuzum, çok temizdir kötü işlerle işi olmaz onun. Çok korkuyorum. ABD uyuşturucunun, kötü hallerin ülkesi oldu. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyor, uyuyamıyorum. Romatizmalarım azdı, hastanede tedavi görüyorum.”