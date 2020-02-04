3 yıldır başkanlığını yapıyor, 73 yıldır ABD'de yaşıyor; Trump, Kansas City'nin hangi eyalette olduğunu bilmiyormuş

T24 Dış haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Amerikan Futbolu Ligi (NFL) şampiyonu olan Kansas City Chiefs'i kutlamak için attığı tweet alay konusu oldu.

Trump, Chiefs'in San Francisco temsilcisi 49ers'ı Super Bowl'da 31-20'lik skorlar geçerek Vince Lombardi kupasının sahini olmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kansas City Chiefs'i çıkardıkları çok iyi maç ve büyük baskı altında inanılmaz bir geri dönüş yaptıkları için tebrik ederim. büyük Kansas eyaletini ve aslını söylemeke gerekirse tüm ABD'yi çok iyi temsil ettiniz. Ülkemiz sizinle gurur duyuyor" yazdı.

ABD'de Kansas diye bir eyalet bulunsa da, Chiefs'in temsil ettiği Kansas City kenti burada değil, Missouri eyaletinde bulunuyor.

Dakikalar içerisinde yüzlerce sosyal medya kullanıcısı Trump'a Kansas City'nin Kansas'ta değil, Missori'de olduğunu hatırlatan tweetler attı.

Trump gelen tepkilerin ardından paylaşımı sildi ve düzelterek attı.