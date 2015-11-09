3 yıldır 667 bin ton kayıp kömür bulunamadı

Sayıştay, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)'ne bağlı Güney Ege Linyit İşletmesi 2012 denetimlerinde stoklarda 667 bin ton kömür eksiği tespit etti. Ancak TKİ kayıp kömür ve sorumlularını 3 yılda bulamadı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Enerji Bakanlığı'na bağlı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Güney Ege Linyit İşletmesi 2012 Sayıştay denetimlerinde tespit edilen kayıp 667 bin ton kömür ve sorumluları 3 yılda bulunamadı. Olayın peşini bırakmayan Sayıştay sonraki denetimlerinde de kömürün ve sorumluların bulunmasını istedi. Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilen ve ‘Kayıp kömürün bulunup bulunmadığı ve sorumlular kimlerdir?' konulu soru önergesine Enerji Bakanlığı (Haziran 2015) ‘müfettişlerin soruşturmasının devam ettiği' cevabını verdi. Sektör kaynakları, 3 yıldır incelemenin sürmesini ilginç bulurken TKİ kayıp kömür için kasasından 1,3 milyon lira vergi ödemişti. Öte yandan kamuoyuna yansıyan ve Enerji Bakanlığı'nın ‘Soruşturma sürüyor' açıklamasından sonra TKİ'nin süreçle ilgili herhangi bir bilgilendirmesi olmadı.

Sayıştay ortaya çıkardı

Türkiye Kömür İşletmeleri Sınırlı Sorumlu Güney Ege Linyit İşletmesi Müessesesi'ni inceleyen Sayıştay, stoklarda 667 bin ton kömürün eksik olduğunu tespit etti. Sayıştay, 2012 denetiminde ortaya çıkardığı ve soruşturulmasını istediği stokla ilgili TKİ'nin talebiyle müessese müdürlüğünün kurduğu komisyon, olayı iki günlük çalışmayla sonuçlandırdı. Komisyona göre stok eksiğinin sebebi olarak, ‘eksik ölçüm, taşların düşülmemesi ve kömürün tozlaşması' gösterildi. Ancak olayın takipçisi olan Sayıştay sonraki denetimlerinde ‘TKİ Sınırlı Sorumlu Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Raporu'nda komisyonun iki günlük çalışmasını yeterli bulmadı. Sayıştay raporlarında, kısa süreli bir çalışmayla bir yıl içinde oluşan 667 bin ton gibi büyük bir rakamı içeren stok noksanın sebebinin belirlenmesinin mümkün olmadığına vurgu yaptı. Sayıştay ayrıca stok açığının oluşmasına sebep olan personelin sorumluluklarının tayini, 2013 yılı mali bilanço kârının tespiti açısından gerçek stok açığının miktar ve tutarının tespiti için stok açığının nedenlerini belirlemek amacıyla konunun Genel Müdürlük Teftiş Kurulu'nca tetkik ve tahkiki hususunun takip edilmesi istendi. Sayıştay, denetimlerinde TKİ Genel Müdürlüğü'nün bağlı işletmelere stokların düzenli tutulması uyarı yazısı gönderdiğine de dikkat çekmişti. Zaman'ın ilk olarak 25 Mayıs 2014 tarihinde ‘TKİ'nin 667 bin ton kömürü kayıp' başlığıyla konuyu kamuoyunun gündemine taşıdı. TKİ ise konuyla ilgili soruları cevapsız bırakmıştı.

Müfettişler soruşturuyor

Zaman Gazetesi'nden İsmail Altunsoy'un haberine göre, dönemin fiyatlarıyla 6,8 milyon lira değer biçilen kayıp kömürle ilgili soruşturma 3 yıldır tamamlanamadı. Manisa Milletvekili Özgür Özel, ‘TKİ Teftiş Kurulu kayıp 667 bin ton kömürle ilgili Genel Müdürlük Teftiş Kurulu herhangi bir inceleme yapmış mıdır? Yapmışsa sorumlular kimlerdir? Teftiş Kurulu 667 bin ton kömür için hangi sonuca ulaşmıştır?' sorularıyla konuyu TBMM gündemine taşımıştı. Enerji Bakanı Taner Yıldız soru önergesine (Haziran 2015) ‘Önergede konu edilen hususlar ile ilgili olarak Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından yapılan inceleme çalışmaları devam etmektedir.' cevabını verdi. Sektör kaynaklarına göre, soruşturmanın bu kadar uzun sürmesini anlamak zor. Kayıp kömürün yanında Türkiye Kömür İşletmeleri'nin 1,3 milyon lira vergi ödemesi de ayrı bir zarar. Sorumluların bulunması ve zararın karşılanması gerekiyor.