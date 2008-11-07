3 yılda 3 büyük deprem olacak

Selanik Üniversitesi önümüzdeki 3 yıl içinde Anadolu’da 3 büyük deprem olacağı tahmininde bulundu
Üniversitenin, Yunanistan’da saygın Geofizik Laboratuarı’nın
gerçekleştirdiği ve önceki gün Atina’da bir kongrede açıklanan inceleme
verilerine göre söz konusu depremlerden ilki 2009 sonlarında doğru
meydana gelecek ve şiddeti 6’nın üzerinde olacak.
“Depreme karşı önlemler” konulu kongrede konuşan Selanik Üniversitesi
sismoloji profesörü Manolis Skordilis, Anadolu’da meydana geleceği
tahmin edilen depremlerin hangi somut bölgeleri kapsadığını açıklamadı.
Yunan profesör ayrıca, Yunanistan’ı içeren olası deprem tahminlerini de açıklamaktan kaçındı.
Profesör Skordilis deprem tahmin araştırmasında uygulanan metodun zaman
açısından 2.5 yıl, deprem şiddeti açısından 0.4 Richter, deprem merkezi
açısından ise 150 km’lik bir açık verebileceğini belirtti.