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Yaşam

3 yılda 3 büyük deprem olacak

Selanik Üniversitesiherkesi korkutan bir tahminde bulundu: Önümüzdeki 3 yıl içinde Anadolu’da 3 büyük deprem olacak.

07 Kasım 2008 02:00

Selanik Üniversitesi önümüzdeki 3 yıl içinde Anadolu’da 3 büyük deprem olacağı tahmininde bulundu

Üniversitenin, Yunanistan’da saygın Geofizik Laboratuarı’nın gerçekleştirdiği ve önceki gün Atina’da bir kongrede açıklanan inceleme verilerine göre söz konusu depremlerden ilki 2009 sonlarında doğru meydana gelecek ve şiddeti 6’nın üzerinde olacak.
“Depreme karşı önlemler” konulu kongrede konuşan Selanik Üniversitesi sismoloji profesörü Manolis Skordilis, Anadolu’da meydana geleceği tahmin edilen depremlerin hangi somut bölgeleri kapsadığını açıklamadı.
Yunan profesör ayrıca, Yunanistan’ı içeren olası deprem tahminlerini de açıklamaktan kaçındı.
Profesör Skordilis deprem tahmin araştırmasında uygulanan metodun zaman açısından 2.5 yıl, deprem şiddeti açısından 0.4 Richter, deprem merkezi açısından ise 150 km’lik bir açık verebileceğini belirtti.

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