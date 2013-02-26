3 yıl önce ortadan kaybolan Sinem Yurdanur'un kemikleri bulundu

Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde 3 yıl önce ortadan kaybolan Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2’nci sınıf öğrencisi Sinem Yurdanur’un uçurumun dibinde battaniyeye sarılı kemikleri bulundu. Sinem’i, polis tarafından geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanacağını anlayınca intihar eden sevgilisi Emrah Kaya’nın öldürdüğü öne sürüldü. Cesedin yerini, "Sinem rüyalarıma giriyor. Vicdan azabına dayanamıyorum" diyen Emrah Kaya’nın arkadaşı Rıfat A polise bildirdi.

Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Sinem Yurdanur, 2010 yılı temmuz ayında sınava girmek için İstanbul Çatalca’dan geldiği İnegöl’de ortadan kayboldu. Sinem Yurdanur tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Sinem Yurdanur’un en son İnegöl’e geldiği gün, Kültürpark’ta bir çok suçtan kaydı bulunan sevgilisi Emrah Kaya ile görüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Emrah Kaya, Sinem’in kaybolmasıyla hiç bir ilgisinin bulunmadığını söyleyince serbest bırakıldı. Emrah Kaya, geçen yıl Mart ayında uyuşturucu operasyonu kapsamında düzenlenen baskında gözaltına alınacağı sırada yanındaki tabanca ile göğsüne tek el ateş ederek yaşamına son verdi.

Arkadaşı 'vicdan azabına dayanamıyoırum' dedi

Sinem Yurdanur’un kaybolması olayını araştırmayı sürdüren polis, genç kızın intihar eden sevgilisi Emrah Kaya’nın yakın arkadaşı olan ve aynı operasyon kapsamında tutuklu bulunan Rıfat A. ile cumhuriyet savcılığından alınan izinle cezaevinde bir kez daha görüştü. Polisin, "Bildiğin varsa söyle. Sinem’in annesi ve babası kan ağlıyor. Yardımcı ol" demesi karşısında "Tamam. Zaten Sinem rüyalarıma giriyor. Vicdan azabına dayanamıyorum’ yanıtını veren Rıfat A., Sinem’i Emrah Kaya’nın öldürdüğünü söyledi.

'Döverken boynunu kırdı'

Olay günü İstanbul’dan gelen Sinem’i terminalde Emrah Kaya ile karşıladıklarını, ardından bir arkadaşının evine gittiklerini anlatan Rıfat A. "Emrah, 'sen başkalarıyla da geziyorsun' diyerek kıskançlık krizine girip Sinem’i döverken boynunu kırdı. Sinem öldü. Daha sonra cesedini çarşafa ve battaniyeye sarıp Emrah’ın aracının bagajına koyduk. İlçeye bağlı Çayyakan Köyü Boğazova Mevkisi’nde uçuruma attık. Cesedin burada olması gerekiyor" dedi.

'Saç ve kemikleri bulundu'

Polis, Cumhuriyet Savcısı’ndan alınan özel izinle cezaevinden çıkartılan Rıfat A.’yı bugün, cesedi attıklarını söylediği yere götürdü. Çevrede yapılan aramada battaniyeye sarılı olan ve içersinde sadece saç ve kemiklerin bulunduğu cesede ulaşıldı.

Polis cesedi, DNA testinin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderecek.