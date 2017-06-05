3 yıl hapis yatan Deniz Seki cezaevinden çıktı

"Uyuşturucu ticaretine yardım etmek" suçlamasıyla hüküm giyen pop şarkıcısı Deniz Seki, bugün cezasını tamamlayarak cezaevinden tahliye oldu.

Üç yıla yakın cezaevinde kalan Seki, cezaevi çıkışında ilk açıklamasını yaptı. Seki beyaz bir güvercini serbest bırakarak, "Teşekkür ederim bu kadar güzel bir sevgi seli ile karşılaştığım için. Bunca zaman sesim oldunuz, dimdik ayakta durmamı sağladınız. Çok zorlu bir yolculuktu ama Allah’ın izniyle çıktım. 2 gün sonra basın toplantısı olacak müsade ederseniz biraz dinlenmek istiyorum" dedi.

Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki ve nişanlısı Faruk Salman, 46 yaşındaki şarkıcının özel eşyalarını kolilerle cezaevinden dışarı çıkardı. İki kutuya konulan eşyalar araca konuldu.

Deniz Seki'nin avukatı Naim Karakaya, tahliye için adliyeden gelecek evrakları beklediklerini açıklamıştı.

Pankart açıp şarkı söylediler

Deniz Seki için sabahın erken saatlerinden itibaren hayranları ve gazeteciler cezaevi önünde beklemeye başladı. Pankart açan Seki hayranları şarkıları söyleyerek bekleyişini sürdürdü. Seki saat 15:55 sularında tahliye oldu.

2014 yılından bu yana kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı cezaevi’nden çıkan ünlü şarkıcı, 2 gün sonra basın toplantısı düzenleyecek. Seki, basın toplantısının ardından nişanlısı Faruk Salman ile birlikte uzun bir tatile çıkacak.

İşte Deniz Seki'nin hikayesi:

Deniz Seki, hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada serbest bırakılıp hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkarılmıştı

Ancak bir süre sonra mahkeme tarafınca Seki hakkındaki karar bozuldu ve ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme Seki'nin yakalama kararını tutukluluğa çevirdi. Seki aleyhine 18 Şubat 2010 tarihinde uyuşturucu ticaretine yardım etmek suçlamasıyla 8 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca davayı yöneten savcı, Seki'nin uyuşturucu madde kullanmak suçundan tedavi edilmesine ve denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmesini istedi.

Davada Seki'nin eski sevgilisi Hüsnü Şenlendirici'nin de ifadesine başvuruldu. 24 Şubat 2010 tarihinde görülen davanın ardından Seki, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne götürüldü. Savcıya verdiği ifadede Seki, “Ben sadece içiciyim. Ticaret yapmadım” sözlerini sarf etti.

47 yaşındaki pop yıldızı, cezaevinde geçirdiği 218 günün ardından 2 Kasım 2010 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

Ancak İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve dava dosyasını İnfaz Savcılığı’na gönderilen şarkıcı Deniz Seki hakkında yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararının ardından ünlü şarkıcı izini kaybettirdi

15 Kasım 2014'te Esenyurt'ta saklandığı evde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seki 16 Kasım 2014'te tekrar cezaevine gönderildi.

Müzik hayatına Melih Kibar'la başladı

1 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul’da doğan Seki, Çamlıca kız Lisesi'ni bitirdikten sonra TRT İstanbul televizyonundaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu olmaya karar verdi. 1993 yılında Melih Kibar'la tanışması sonucu müzik hayatına başladı.

Reklam filmlerini seslendirmeye başlayan Seki, daha sonra Kenan Doğulu, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın, Zuhal Olcay ve Yaşar Günaçgün gibi şarkıcılara vokalistlik yaparak yoluna devam etti. 1995 yılında, kendini iyice şarkı söylemeye hazır hissettiği anda, medeni cesaretini göstererek "POP - SHOW 95" şarkı yarışmasına katıldı ve kendi yazdığı şarkı sözüyle birinci oldu.

1997 yılında, uzun çalışmalar sonucunda birinci albümü olan ‘Hiç Kimse Değilim’i çıkaran Seki, 1999’da söz ve müziklerinin birçoğu kendine ait olan ‘Anlattım’ adlı albümüyle başarısını pekiştirdi

Üçüncü albümü ‘Şeffaf’ Ocak 2002 tarihinde çıkan Seki, 2003’te ‘Aşkların En Güzeli’ albümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. 1999 yılında başrollerini Oktay Kaynarca ve Yalçın Dümer'le paylaştığı 'Can Dostum' adlı bir filmde oynadı. 2011 yılında 100'e yakın konser ve program yaptıktan sonra birçok şarkının kendisine ait olduğu ‘Sözyaşlarım’ adlı albümünü yayınladı.

2013 yılında Deniz Seki; Nükhet Duru, Hande Yener, Cengiz Kurtoğlu, Musa Eroğlu, Niran Ünsal, Emre Altuğ, Kutsi, Rafet El Roman ve Kubat gibi müzik dünyasının ünlü yıldızlarının veliahtlarını aradığı ATV’nin “Veliaht” adlı yarışma programında görev aldı.

Hüsnü Şenlendirici'yle birlikteliği çok konuşuldu

Ünlü olmadan önce, 1989 yılında oyuncak fabrikası sahibi olan Turhan Başaranoğlu ile evlenen Seki, üç yıl evli kaldıktan sonra boşandı. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ile birlikteliği magazin basınının gündeminden hiç düşmedi. Birlikte oldukları 2006-2009 yılları arasında Şenlendirici, iki çocuğunun annesi Nazire Şenlendirici ile hala evliydi.

Deniz Seki, ilk cezaevinden çıktıktan sonra verdiği ilk röportajda Hüsnü Şenlendirici'ye şu sözlerle sitem etti: “Ben olsaydım sevdiğimi yalnız bırakmazdım. Cezaevinin önüne çadır kurar, açlık grevi yapardım. Artık hayatımda yeni bir sayfa açtım. Arkaya dönüp bakmak bile istemiyorum.”

Hüsnü Şenlendirici ise bu sözlere “Cezaevine gittim, görüşmek istedim. almadılar” diye yanıt vermişti.

Deniz Seki'nin kardeşleri Serdar ve Serkan Seki de ablalarının 'aşk kurbanı' olduğunu söylemiş, uyuşturucu kullanmasından Hüsnü Şenlendirici’yi sorumlu tutmuştu.

Cezaevine ikinci kez girişinden önce çocukluk arkadaşı olan turizmci Faruk Salman’la birlikte olmaya başlayan Seki, 2013 yılında nişanlandı. Seki’nin, cezaevinde kaldığı sürece kendisini yalnız bırakmayan Salman ile özgür hayatında evlenmesi bekleniyor. Salman, nişanlısı hapisteyken, “Deniz'i hayatımın sonuna kadar başına ne gelirse gelsin bırakmayacağım” sözleriyle hatırlanıyor.

Cezaevindeyken dizide rol aldı

Deniz Seki, 2015 yılının Aralık ayında cezasını çekmekte olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde ATV dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Meryem Çakırbeyli rolünü canlandıran Deniz Çakır'ın koğuş arkadaşı konuk oyuncu olarak oynadı.

Seki, cezaevindeyken ‘Denizin Dibi’ adlı bir kitap yazdı. 5 Haziran Pazartesi günü tahliye olması beklenen Seki’nin yeni hayatında hızla konserlere başlayacağı duyuruldu