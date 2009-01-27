3 yeni Bakanlık hazır

AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) üç yeni bakanlığın kurulması karara bağlandı.

Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MYK'da son gelişmelerin yanı sıra Hükümet işleri de konuşuldu.



Karara göre, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ikiye ayrılacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Madencilik ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı da, Kültür ve Turizm olarak ikiye ayrılacak. Bunların yanı sıra yerel yönetimlerle ilgili olarak da Yerel Yönetimler Bakanlığı da kurulacak.



Yeni bakanlıkların kurulması ve teşkilatlanmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. Bakanlıkların 29 Mart'taki yerel seçimlerin ardından ihdas edilmesi öngörüldü.

