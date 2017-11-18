3 yaşındaki Mehmet Efea, kazada yaralanan annesi için ağladı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde oturan 3 yaşındaki Mehmet Efe Kabataş, kazada hafif yaralanan annesi Derya Kabataş\'a sağlık ekiplerinin müdahalesini izlerken korku içerisinde zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, Malkara\'nın Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Muharrem Demircan yönetimindeki 59 J 7062 plakalı yolcu minibüsü, kavşakta 40 yaşındaki Recep Kabataş yönetimindeki 59 LG 139 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsü Recep Kabataş ve oğlu Mehmet Efe Kabataş, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, eşi 33 yaşındaki Derya Kabataş hafif yaralandı. Sürücü Kabataş, oğlunu alıp otomobilden çıkarken eşi için de ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekipleri, Derya Kabataş\'a otomobil içinde ilk müdahaleyi yapıp, ambulansa alırken, oğlu minik Mehmet Efe, korku dolu anlar yaşadı. Mehmet Efe, babasının kucağında annesinin taşınmasını izlerken, \"Baba, anneme ne oldu, nereye gidiyor? Baba, annem ambulansa bindi, nereye götürüyorlar? Babacığım, ben de annemle gideceğim\" diyerek ağladı.

Baba Recep Kabataş, sakinleştirdiği oğlu ile birlikte, ambulansla hastaneye götürülen eşinin yanına gitti. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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