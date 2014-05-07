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Yaşam

3 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Van'ın Tuşba ilçesinde, dün öğlen saatlerinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu bulundu

07 Mayıs 2014 10:10

Van'ın Tuşba ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Hiranur, bir binanın çatı katında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaklaşık 13 saatlik arama çalışması olumlu sonuç verdi.

Hiranur Çelik, annesiyle gittikleri akrabalarının evlerine 500 metre mesafedeki 5 katlı bir binanın çatı katında polis tarafından bulundu. Yorgun düşen minik Hiranur, İpekyolu Çocuk Hastanesi'nde tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tuşba ilçesinin Kalecik Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında annesiyle akrabalarını ziyarete giden Hiranur Çelik, dün 14.00 sularında kaybolmuştu.

Mahalle sakinleri, emniyet güçleri ve AFAD ekiplerinden oluşan yaklaşık 500 kişilik ekip bölgede Hiranur'u aramıştı.

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