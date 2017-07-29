T24 LogoT24 Logo
Yaşam

3 yaşındaki çocuk demir kapının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

29 Temmuz 2017 22:49

Bolu’da 3 yaşındaki Mustafa Dumlupınar, oturdukları apartmanın bahçesindeki demir kapının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Çıkınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda Uzman Çavuş Emre Dumlupınar’ın oğlu Mustafa Dumlupınar, oyun oynamak için oturdukları apartmanın bahçesine çıktı. Minik Mustafa, apartmanın arka tarafında bahçe kapısının önünde oynarken iddiaya göre kapı yerinden çıkarak üzerine devrildi. Gürültüyü duyarakÿbahçeye koşan ailesi ve bina sakinleri Mustafa’nın üzerindeki kapıyı kaldırarak 112 Acil’e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mustafa, daha sonra ambulansla İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Boynunda kırık saptanan Mustafa Dumlupınar, bunradanÿİzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk edildiğiÿsırada ambulansta yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

BoluMustafa Dumlupınarçocukhayatını kaybettidemir kapı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24