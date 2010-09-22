-3 YAŞINDA KÖY İHTİYAR MECLİSİNDE ÇORUM (A.A) - 22.09.2010 - Çorum'da merkeze bağlı Delibekiroğlu köyünün ihtiyar meclisine, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde, 3 yaşındaki bir çocuğun seçildiği ve üyeliğinin hala devam ettiği ortaya çıktı. 29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimde kent merkezine 35 kilometre mesafede bulunan, 32 haneli, 144 kişinin yaşadığı ve 85 seçmenin bulunduğu Delibekiroğlu köyünde üç aday yarıştı. İddialara göre, köyde yaşayanlardan Arif Kayıkçı, muhtar adayı, yeğeni Ramazan Kayıkçı'ya oy verdiğini ispatlamak için, diğer oy pusulalarından farklı pusula hazırladı. 4 oyu bulunan Arif Kayıkçı, pusulanın ihtiyar meclisi üyelikleri kısmına 3 yaşındaki yeğeni Özcan Sarı'nın adını yazdı. Sandıklar açıldığında Ramazan Kayıkçı 37 oyla muhtar seçildi. Seçimde 4'ü asıl 4'ü de yedek olmak üzere köy ihtiyar meclisi heyeti de belirlendi. Şimdi 4 yaşında olan Özcan Sarı'ya da sandıktan 6 oy çıktı. Sadece pusulaya ''işaret'' olarak ismi yazılan minik aday Sarı, ihtiyar meclisi yedek üyesi oldu. Seçimlerden sonra kimsenin itiraz etmemesi üzerine, 3 yaşındaki Özcan Sarı resmen aza seçilerek kayıtlara geçti. -''İTİRAZDA BULUNMADIM''- Köy Muhtarı Ramazan Kayıkçı, Özcan Sarı'nın 3 yaşında olduğunu sonradan öğrendiğini belirterek, ''Çocuk dördüncü sırada yedek aza seçildiği için ona sıra gelmez diye herhangi bir itirazda bulunmadım. Kimin oy verdiğini de bilmiyorum. 3 yaşındaki çocuğun aza seçilmesi doğru değil'' dedi. Merkez İlçe Seçim Kurulu yetkilileri de muhtarlık ve köy ihtiyar meclisi seçimlerinde adaylık usulü olmadığı için her vatandaşın istediği kişiyi pusulaya yazarak ona oy verebileceğini belirtti. Yasada 25 yaşını doldurmuş, okuma yazma bilen herkesin aday olabileceğini hatırlatan yetkililer, kendilerinin seçimleri yaparak tutanak hazırladıklarını, görevlendirme işlemini Mahalli İdareler Müdürlüğünün yaptığını kaydetti. Yetkililer, seçimlerden sonra itiraz süresi dolana kadar başvuru yapılmadığı için 4 yaşındaki Özcan Sarı'nın isminin tutanaklara geçtiğini bildirdiler. Mahalli İdareler Müdürü Nihat Özarslan da seçimlerden sonra muhtar ve köy ihtiyar meclisi asıl üyelerinin şahsen görevlendirildiğini ifade ederek, ''Yedek üyeleri seçim kurulundan gelen tutanağa bakarak işliyoruz. Asıl üyelerde boşalma olursa sırasıyla yedekleri çağırarak görevlendirme yapıyoruz. Sarı'ya sıra gelirse, çağırarak, yasaya göre şartların yerinde olup olmadığına bakacağız. 3 yaşında seçilmiş ise görevlendirmede bulunmayacağız'' dedi. Tüm bu tartışmalardan habersiz küçük Özcan, evinde iki ağabeyi ile oyun oynuyor.