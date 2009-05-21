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Sağlık

3 yaş için oyuncak önerileri

Soru: 3 yaş grubu çocukları için uygun oyuncakları nelerdir?

21 Mayıs 2009 03:00

Soru: 3 yaş grubu oyuncakları nelerdir?

Gönderen: Didem A.

Cevap

Sayın Didem Hanım,

Çocuğunuzun gelişimini desteklemek için ne tarz oyuncaklardan yararlanmanız gerektiği konusunda görüşlerimizi merak etmektesiniz. Gelişim dört alanda-bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal- eşzamanlı olarak ilerler. Çocuğunuzun gelişimini bu dört farklı alanda destekleyebilmeniz önemlidir.

3 yaş dönemi ve sonrası çocukları için uygun oyuncak önerilerimizden bazıları şu şekildedir:
Minyatür oyuncaklar (ev eşyaları, çiftlik seti, askerler gibi), farklı sayıda parçaları olan yap bozlar, legolar, boyalar (parmak boya, pastel boya, boya kalemleri) ve boyama kitapları, oyun hamuru, parmak kuklaları; mutfak seti, doktor malzemeleri seti, tamir aletleri, oyuncak araba, kamyon, uçak, tren; top, bisiklet, kova, kürek, oyuncak telefon, müzik aletleri (davul, piyano, gitar, flüt), oyuncak bebek arabası, oyuncak ev, basit kutu oyunları eşleme kartları (kart eşleme, renk-şekil-sayı kavramlarının öğretildiği oyunlar ve hafıza oyunları), ayrıntılı-resimli öykü kitapları.
Bu oyuncakları oyuncak mağazalarından temin edebileceğiniz gibi evde kendiniz de yaratıcılığınızı kullanarak çocuğunuz için çeşitli oyuncaklar yapabilirsiniz. Hem bu sayede çocuğunuzla keyifli vakit geçirirken birlikte bir şeyler yapmanın da zevkine varabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta da çocuğunuza aldığınız oyuncaklardan çok onlarla nasıl oynadığınızdır. Aynı oyuncağı çok farklı şekillerde kullanarak farklı oyunlar yaratabilirsiniz. Hayal gücünün sınırı yok. Çocuklar az malzemeyle de çok yaratıcı oyunlar kurabilirler. Siz de katılın çocuğunuzun renkli oyun dünyasına ve birlikte keyifli zaman geçirmenin tadını çıkarın.
Çocuğunuzla birlikte mutlu günler dileriz.

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