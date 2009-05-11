3. Vasco De Gama Yat Rallisi sona erdi

3. Vasco De Gama Yat Rallisi, Antalya'nın Alanya ilçesinde sona erdi.



Hindistan'ın Cochin Limanı'ndan 25 Ocak 2009 tarihinde yola çıkan 26 yat, 4 bin 500 deniz mili katettikten sonra Alanya Marina'ya ulaştı. 26 Yat, 66 kaptan ve mürettebatından oluşan uluslararası filo, Hint Okyanusu'ndan sonra Oman'a geçip, Yemen üzerinden Kızıldeniz'deki Eritrea, Sudan ve Mısır'ı ziyaret etti. Rallinin son etabı olan Port Said - Alanya arasını geçen yatçılar, ralliyi Alanya Marina'da tamamladı.



Kanada, ABD, Almanya, Japonya, Norveç, İsveç, İngiltere, Hollanda, Belçika, Fransa ve İsviçre bayraklarını taşıyan 26 yat ile 66 kaptan ve mürettebatı, Alanya Marina yetkilileri karşıladı.



Alanya Marina yetkilileri, ralliyi tamamlayan yatların bir kısmının, seyahat ederek kendi ülkelerine gitmek üzere yola çıkacağını, bir kısmının da Alanya marinasında uzun sure konaklayarak, 4. Vasco De Gama Rallisi'nin başlamasını bekleyeceklerini bildirdi.



4. Vasco De Gama Rallisi, bu yılın ekim ayında, Alanya Marina'dan yaklaşık 40 yatın katılımı ile başlayacak ve Hindistan'daki Cochin Limanı'nda, Nisan 2010'da sona erecek.



Rallinin geçmişi



Vasco De Gama Rallisi, Türkiye'den Hindistan'a seyahat eden bir grup amatör yatçının organize ettiği bir organizasyon olarak başladı. Ralli, seyahat bölgelerini arttırmayı ve tecrübelerini geliştirmeyi isteyen yatçıların, yeni seyahat rotaları hakkında bilgi edinmesini, paylaşmasını ve onların tecrübelerini artırmayı amaçlıyor.



İlk ralli 2005 yılında, 24 yatla Finike'den başlamış ve Nisan 2006'da Hindistan'ın Goa Limanı'nda sona ermişti. İkinci ralli ise Kekova'dan 23 yatın katılımı ile Ekim 2007'de başlamış ve Nisan 2008'de Hindistan'ın Mumbai Limanı'nda sona ermişti.



Alanya'ya gelen yatçılara, yarın akşam bir resepsiyon verilecek.

