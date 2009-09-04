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Politika

3 vali merkeze atandı

Ordu, Rize ve Ardahan Valileri merkeze atandı.

04 Eylül 2009 03:00

Ordu, Rize ve Ardahan Valileri merkeze atandı.

Atama kararnamesine göre Ordu Valisi Ali Kaban, Rize Valisi Zekeriya Şarbak ile Ardahan Valisi Selim Cebiroğlu merkez valiliğine getirildi. Merkeze alınan valilerin yerine ise yeni atama yapıldı.

Buna göre, Rize Valiliğine Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Seyfullah Hacımüftüoğlu, Ardahan Valiliğine İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Tekmen, Ordu Valiliğine de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Orhan Düzgün getirildi. Bu arada açık bulunan Tokat Valiliğine de İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Şerif Yılmaz atandı.

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