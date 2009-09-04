3 vali merkeze atandı

Ordu, Rize ve Ardahan Valileri merkeze atandı.
Atama kararnamesine göre Ordu Valisi Ali
Kaban, Rize Valisi Zekeriya Şarbak ile Ardahan Valisi Selim Cebiroğlu
merkez valiliğine getirildi. Merkeze alınan valilerin yerine ise yeni
atama yapıldı.
Buna göre, Rize Valiliğine Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Seyfullah
Hacımüftüoğlu, Ardahan Valiliğine İçişleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Mustafa Tekmen, Ordu Valiliğine de Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Orhan Düzgün
getirildi. Bu arada açık bulunan Tokat Valiliğine de İçişleri Bakanlığı
Personel Genel Müdür Yardımcısı Şerif Yılmaz atandı.