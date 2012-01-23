-3 ülkeden İran'a uyarı PARİS (A.A) - 23.01.2012 - Fransa, İngiltere ve Almanya, AB'nin yeni yaptırım kararından sonra, İran'dan nükleer programını "hemen askıya almasını" istedi. Fransa Cumhurbaşkanlığından yayımlanan, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, İngiltere Başbakanı David Cameron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ortak imzasını taşıyan bildiride, "İranlı liderlerden nükleer faaliyetleri hemen askıya almasını istiyoruz" ifadesi kullanıldı. Bildiride, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelere ciddi olarak başlamayı kabul etmesi halinde "kapının açık olduğu" da vurgulandı. "Mesajımız açık. İran halkına karşı değiliz. Ancak İranlı liderler nükleer programın barışçı olduğu konusunda uluslararası topluma güven vermedi" denilen bildiride, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının kabul edilmeyeceği, bugüne dek İran'ın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediği, şimdiden şiddet yaydığı ve tüm bölgeyi tehdit ettiği belirtildi.