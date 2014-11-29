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Dünya
Deutsche Welle

3 ton uyuşturucu yakalandı

Avustralya’da uluslararası bir operasyon sonucunda 1 milyar euro değerinde uyuşturucu yakalandı.

29 Kasım 2014 16:11


Hamburg Limanı'ndan Avustralya'ya giden bir yük gemisinde yaklaşık 3 ton ağırlığında uyuşturucu yakalandı. Yaşları 23 ile 34 arasında değişen 6 Avustralya vatandaşı gözaltına alındı. Avustralya polisinin operasyonu Alman polisi ve Interpol ile işbirliği içinde yaptığı belirtiliyor.

Alman polisi ele geçirilen ekstazi ve metamfetaminin mobilya ve sandık dolu bir konteynerin içine saklandığını açıkladı. Konteynerin Avustralya'ya 19 Kasım'da ulaştığı belirtiliyor. Yaklaşık 2 ton ekstazi ve 800 kilogram metamfetamin bulunan konteynere polis hemen müdahale etmedi. Cumartesi günü teslimat sırasında operasyon başlatıldı.

Yakalanan kişilerin deniz aşırı bir uyuşturucu şebekesinin parçası oldukları sanılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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