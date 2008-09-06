3 teröristi Türk ajanlar da izlemiş

Almanya'nın önde gelen siyasi dergilerinden Der Spiegel, Almanya'da yaklaşık bir yıl önce bombalı eylem hazırlığı içindeyken yakalanan, aralarında Adem Yılmaz (29) adlı bir Türk'ün de bulunduğu 3 terör zanlısının, tahmin edilenden çok daha önceleri Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve “bir Türk gizli servisi” tarafından izlendiklerini yazdı.



Köstebek de varmış



Derginin haberinde, terör zanlılarının 2007 yılının ağustos ayında İstanbul'da 26 ateşleme fitili temin etme çabalarının CIA ve “bir Türk gizli servisi” tarafından izlendiği, fitilleri temin edenlerden birinin bu teşkilatlar adına bilgi topladığı belirtildi.



Grubun Almanya'ya gelmesinden sonra da Alman polisinin, Daniel Schneider (22) adlı terör zanlısını, arkadaş gibi görünen 2 güvenlik görevlisi tarafından izlettirdiği ve bu sayede irtibatta bulunduğu kişiler hakkında da değerli bilgiler topladığı kaydedildi.



İşsizlik parası alan zanlı



Focus dergisi de Federal Suç Dairesinin (BKA), grubun elebaşısı konumundaki Alman Fritz Gelowicz'in (29), 2006 yılının ekim ayından itibaren Ulm kentindeki çalışma dairesinden ve kent idaresinden her ay 650 Euro konut ve işsizlik parası aldığını tahmin ettiğini yazdı.



Golowicz'in, en geç 2007 yılının şubat ayından itibaren babasının şirketinde de kaçak olarak çalışarak her ay 1100 Euro aldığının tespit edildiği, eşinin ayda 1300 Euro kazandığını söylemediği, bu nedenle dolandırıcılık ve vergi kaçırmaktan da yargılanacağı kaydedildi.



Bombalı saldırı planlıyorlardı



Terör zanlıları hakkında dava açan Karlsruhe kentindeki Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada da bu kişilerin Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf, Stuttgart, Münih, Köln ve bir Amerikan üssünün bulunduğu Ramstein kentinde de bombalı saldırı yapmayı planladıkları belirtildi.



Müslüman olduklarını ifade eden Gelowicz ile Schneider ve Yılmaz, terör örgütüne üye olmak ve bombalı saldırı planlamak suçlarından yargılanacaklar.



'Almanya İslamcı terörün hedefi olabilir'



Öte yandan, Köln kentinde Alman Haber Ajansına (DPA) açıklamalarda bulunan Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Heinz Fromm, Almanya'da terör tehdidinin hala çok yüksek olduğunu belirterek, “Bir süreden bu yana, Almanya'nın İslamcı teröristlerin hedefi haline gelmesi ve burada da saldırı düzenleyebilecek kişilerin bulunması nedeniyle tehdidin arttığından söz ediyoruz” şeklinde konuştu.



Saldırı yapabilecek kişilerin ve grupların sayısının artmakta olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Fromm, geçmişteki saldırılardan edindikleri tecrübeler doğrultusunda, teröristlerin gelecekteki olası saldırılarında da mümkün olduğu kadar büyük bir hasar vermeye çalışacaklarını tahmin ettiklerini söyledi.



Bu nedenle önemli olan hususun, terör gruplarının mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde tespit edilerek izlenmeleri olduğunu kaydeden Fromm, öte yandan aşırı sağcı grupları izlemeyi de ihmal etmediklerini sözlerine ekledi. (AA)