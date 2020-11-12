Üç dünya devi Ozan Kabak için devrede!

AC Milan, Real Madrid ve Liverpool futbol kulüpleri devre arası transferi için Ozan Kabak’ı listelerine aldı.

AC Milan teknik sorumlusu olan; takım ve İtalya efsanesi Paolo Maldini, A Milli Takım’da stoper mevkisinde oynayan ve Schalke 04’te forma giyen 20 yaşındaki Kabak’ı, Ocak ayı transfer hedeflerinde ilk sıraya koydu.



İtalyan basınında, Schalke için 15 milyon euro teklif sunduğu ve oyuncunun transferinin 25 milyon euro ile gerçekleştirebileceği yazılmıştı.



AC Milan’ın ardından Real Madrid de Ozan Kabak’ı kadrosuna katmak için devreye girdi. Takım, futbolcu için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Schalke ise Kabak için 40 milyon euro talep ediyor.



Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane’in, Fransız futbolcu Varane ve Brezilyalı Militao’nun performansını yeterli bulmadığı için Kabak’ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Read Madrid’in ardından listeye Liverpool’da dahil oldu

Çıktığı 66 maçla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ozan Kabak Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp’un da radarına girdi.

Virgil van Dijk ve Joe Gomez’in sakatlanması Liverpool’daki transfer iddialarını arttırdı.



Stoper bölgesindeki açığa takviye yapması beklenen takımın radarında Kabak dışında, Dayot Upamecano, Ben White ve Conor Coady isimleri de geçiyor.