3 spor adamı hakkında FETÖ'den takipsizlik



Hayati ARIGAN -İSTANBUL(DHA) - KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve futbol yorumcusu eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal hakkında FETÖ\'nün futbol yapılanmasına yönelik, \'örgüt üyeliği\' suçundan başlatılan soruşturmada \'delil yetersizliği\' gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Savcılık, gizli tanık ifadesi üzerine başlatılan soruşturmayla ilgili kararın, ifadeleri alınmayan 3 isme tebliğ edilmesine gerek olmadığını bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'na \'Zaman\' kod adlı gizli tanığın verdiği ifade üzerine Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve futbol yorumcusu eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Ünsal hakkında soruşturma başlatılmıştı. \'Zaman\' kod adlı gizli tanık ifadesinde Galatasaray futbol takımında bulunan bazı futbolcuların 1997-1998 yıllarında Fetullah Gülen tarafından verilen özel sohbetlere katıldığını, bu sohbetlere katılan futbolcuların şakirt olduğunu ileri sürmüştü.



BYLOCK ÇIKMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 3 isim hakkında polis, FETÖ ile irtibatlarının bulunup bulunmadığı yönünde araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonunda ise Bülent Korkmaz, Ertuğrul Sağlam ve Hakan Ünsal\'ın Bylock programı kullananlar listesinde yer almadıkları, örgütün vakıf, sendika ve derneklerine üye olmadıkları, örgütün bağlantılı şirketler ve şirket ortakları listesinde bulunmadıkları, Bank Asya\'da hesaplarının olmadığı, örgütün kurum, kuruluş ve firmalarında SGK kayıtlarına rastlanmadığı belirlendi. Şüphelilerden Bülent Korkmaz\'ın telefon kayıtlarında örgüt yöneticileri ile görüşmelerine rastlanamazken, Ertuğrul Sağlam\'ın 2010, 2011 ve 2012 yıllarında toplam 13 kez örgütün tepe yönetiminde bulunan Hidayet Karaca ile görüştüğü ve mesajlaştığı belirlendi. Hakan Ünsal\'ın da örgütün tepe yöneticisi Alaattin Kaya ile 2009 yılında bir kez görüştüğü ortaya çıktı.



\"ÖRGÜTLE ORGANİK BAĞLARI BULUNMADI\"

Savcılık da FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliği suçlaması yöneltilen şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Kararında, \'2013 yılı öncesinde örgütün dini toplantılarına katılmak ve para vermekten ibaret eylemler, şüphelilerin konum ve kişisel özellikleri dikkate alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemez\' diyen savcılık, \"Şüphelilerin terör örgütüne organik şekilde bağlı olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren örgütsel tabirle \'şakirtlik/şakirdelik\' denilen üye konumunda faaliyette bulunmak suretiyle atılı suçu işlediklerine dair delil elde edilememiştir\" ifadelerini kullandı. Gizli tanık \'Zaman\'ın ifadesinde geçen iddiaların, kamuoyunda çok uzun yıllar önce haber yapıldığı, bu haberlerin tarihinin ise FETÖ\'nün terör örgütü olarak kabul edilmediği yıllar olduğu anlatıldı. Savcılık, soruşturma kapsamında ifadeleri alınmayan şüphelilere, kararın tebliğine gerek olmadığına da karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önceki günde Başakşehirli futbolcu Arda Turan ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında \'örgüt üyeliği\' suçlamasıyla başlatılan soruşturmada \'iddiaların soyut olduğu\' gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti.

