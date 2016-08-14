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3 saatte bin liralık trafik cezası yedi

“Trabzon tarafında gidecekler güzergâhtan Ordu ilini çıkartsınlar”

14 Ağustos 2016 00:50

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Ahmet Aktan, eşinin ailesini ziyaret için gittiği Trabzon dönüşünde Ordu ili güzergâhında 3 saat içerisinde 3 ayrı noktada bin 25 TL para cezası kesilmesine tepki gösterdi.

Hürriyet’in haberine göre, gelen yüksek trafik cezasına tepki gösteren Ahmet Aktan, "22 Temmuz günü Trabzon’dan dönerken Ordu güzergâhını kullandım. Ordu ve ilçelerinden geçerken saat 07.32, 08.00 ve 10.14’te hız cezası kesilmiş. Bu cezaların toplam tutarı bin 25 TL. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Çok güzel yol yapılmış ama kesilen cezaya bakın. İstanbul-Trabzon arası yakıt parasından fazla ceza yazılmış. Ordulu hemşehrilerimizin buna neden sesi çıkmıyor? Bu cezaları ödemeyi düşünmüyorum. İtiraz edeceğim ve yasal hakkımı kullanacağım. Benim tavsiyem Trabzon tarafında gidecekler güzergâhtan Ordu ilini çıkartsınlar. Benzer şikayetleri diğer arkadaşlarımdan da duyuyorum” dedi.

Elindeki ceza kağıtlarını gösteren Ahmet Aktan, cezaların iptal edilmesini istiyor.

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