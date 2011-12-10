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Spor

3 puan Eskişehirspor'un GAZİANTEP (A.A)

10 Aralık 2011 23:54

-3 puan Eskişehirspor'un GAZİANTEP (A.A) - 10.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasının açılış maçında Eskişehirspor, deplasmanda Gaziantepspor'u 1-0 yendi. 55. dakikada Dany Nounkeu'nun sağ kanattan yaptığı ortadan gelen topa Muhammet kafayla vurdu. Kaleci Ivesa, meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 56. dakikada Dany Nounkeu'nun ceza sahası önündeki hatasını iyi değerlendiren Serdar, kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa sert vurdu. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Serdar, takımını deplasmanda 1-0 öne geçiren gole imza attı. 59. dakikada Dede'ye faul yapan Popov, hakemden önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı. 63. dakikada Volkan'ın soldan ortasında topa dokunmakta geç kalan Kamara, takımını 2 farklı üstünlüğe taşıyabilecek mutlak bir golden etti. 87. dakikada Cenk Tosun'un sağdan ortasında topla buluşan Olcan'ın müsait pozisyondaki Muhammet'e aktardığı meşin yuvarlağa sert vuran bu futbolcu, topu üstten auta gönderdi. Karşılaşma, konuk ekip Eskişehirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Kamil Ocak Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu xxx, Süleyman Özay xxx, Asım Yusuf Öz xxx Gaziantepspor: Karcemarskas xx, El Yasa x, Emre Güngör x (Dk. 67 Çetin x), Ivan xx, Muhammet xx, Dany Nounkeu x, Serdar Kurtuluş x (Dk. 84 Orhan Gülle ?), Sosa x (Dk. 53 Cenk Tosun x), Olcan xx, Yasin Pehlivan x, Popov x Eskişehirspor: Ivesa xxx, Sezgin xx, Nadaravic xxx, Oliveira xx, Dede xxx, Bülent Ertuğrul xx, Alper xxx, Veysel Sarı xx, Volkan xx (Dk. 76 Tello x), Kamara xx (Dk. 90 Koray ?), Serdar xxx (Dk. 86 Batuhan ?) Gol: Dk. 56 Serdar (Eskişehirspor) Kırmızı kart: Dk. 59 Popov (Gaziantepspor) Sarı kartlar: Dk. 18 Dany Nounkeu, Dk. 33 Emre Güngör, Dk. 68 Ivan (Gaziantepspor), Dk.77 Serdar (Eskişehirspor

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