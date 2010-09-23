3 PKK'lı 'İsrail casusu' diye tutuklandı

T24 - Lübnan güvenlik birimlerinin İsrail casus şebekelerine yönelik Eylül ayı başında başlatılan operasyonları kapsamında, Lübnan Askeri İstihbarat Teşkilatı, geçen hafta bir operasyon gerçekleştirdi. Başkent Beyrut'un yaklaşık 20 kilometre kuzeyindeki sahil kenti Jounieh'te gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lının yakalandığı belirlendi.



Yakalanan terör örgütü mensuplarının sorgulanmaları sonrasında, ''Lübnan'da İsrail adına casusluk faaliyetleri yürüttükleri'' gerekçesiyle tutuklandıkları kaydedildi.



Bu arada, PKK terör örgütü elebaşılarından Murat Karayılan'ın, önceki gün İsrail'in Kanal 2 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsrail'in düşmanları Suriye ve İran ile sıcak ilişkilerine atıfta bulunarak, ''Bizim düşmanlarımız İsrail'in de düşmanlarıdır'' demişti.



Geçen hafta terör örgütü PKK'nın Lübnan'daki faaliyetlerinden rahatsız olan Hizbullah mensuplarının, PKK'lıların ''PKK'ya yönelik operasyonlar ve idamlar'' nedeniyle başkent Beyrut'ta İran karşıtı düzenledikleri protesto gösterisine müdahale etmeleri nedeniyle yaşanan çatışmada 2 PKK'lı ölmüş, 8'i yaralanmıştı.





