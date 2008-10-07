3 PKK'lı için kırmızı bülten



Van Cumhuriyet Savcılığının, Dağlıca baskını olayıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın üst düzey 3 yöneticisi hakkında, kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı.



Alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konuşlu Dağlıca Taburuna 21 Ekim 2007 tarihinde, terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen, 12 askerin şehit olması, 16 askerin yaralanması ve 8 askerin kaçırılmasına yol açan saldırı ile ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada olaya ilişkin önemli detaylara ulaşıldı.



Soruşturma kapsamında yakalanan ve teslim olan bazı teröristlerin ifadeleri doğrultusunda, baskın emrinin, örgütün silahlı kanat sorumlusu Suriye uyruklu ''Doktor Bahoz'' kod adlı Fehman Hüseyin tarafından verildiği, saldırının ise ''Ape Hüseyin'' kod adlı Kadri Çelik ve ''Agit'' kod adlı Vahdettin Karay tarafından yönetildiği belirlendi.



Van Cumhuriyet Savcılığının konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, Van Ağır Ceza Mahkemesince söz konusu üst düzey üç terörist hakkında, kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı.



