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Yaşam

3 PKK öldürüldü

Şırnak'ta iki noktada saldırı yapan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı; 3 PKK'lı öldürüldü.

06 Haziran 2010 03:00

T24 - Şırnak'ta iki noktada saldırı yapan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı; 3 PKK'lı öldürüldü. Beytüşşebab'taki saldırı öncesi PKK'lılar MOBESE kameralarına yakalandı.

Beytüşşebab sokaklarında gece boyu silah sesleri yükseldi. Saldırı için gelen teröristler MOBESE'ye yakalandı.

Beytüşşebab'taki polis noktasına saldırı için gelen PKK'lı teröristler, MOBESE kameraları tarafından görüntülenince polis önlem aldı.

Polis noktasındaki beton siperlere giren güvenlik güçleri, roket ve uzun namlulu silahla yapılan saldırıya anında karşılık verdi.

Çıkan çatışma sırasında kaçamayacağını anlayan PKK'lının üzerindeki bombanın pimini çektiği ve parçalanarak öldüğü anlaşıldı.

Çatışma sokak aralarında devam etti. Gece boyu süren çatışmada ilçeden silah sesleri yükseldi.

Çatışmadan sonra ilçe merkezinde özel timler, çok sayıda evde arama yaptı. İlçenin giriş çıkışları kontrol altına tutuldu. Şırnak il merkezinde 4 otobüsle polise takviye güç gönderildi.


Yola mayın döşeyen 2 PKK'lı öldürüldü

Şırnak'taki çatışmanın diğer adresi ise Uludere ilçesiydi. İlçeye bağlı Bağlıca´da yol kontrol ve arama noktası yakınlarına PKK'lılarca döşenen mayın, askeri aracın geçişi sırasında patladı.

Patlamada can kaybı olmazken güvenlik güçleri operasyon başlattı. Operasyonda yola mayın döşeyen iki PKK'lı öldürüldü.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, askerlerin konuşlandığı Darsinki tepesinden Kuzey Irak sınırındaki PKK kamplarına yoğun top atışı yapıldı. Top atışları aralıklarla devam ediyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ise jandarma karakoluna yapılan saldırının ardından bölgede başlatılan operasyonlar sürüyor.



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