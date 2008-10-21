3 parti Hazine’den 162.4 milyon lira yardım alacak

2009 bütçesinden AKP, CHP ve MHP’ye toplam 162.4 milyon lira Hazine yardımı ödenecek.



Yüzde 10 barajını aşan üç partinin bu yılki bütçe gelirinden normalde hak ettiği tutarlar, AKP 46.3, CHP 20.7, MHP ise 14.2 milyon liraydı. Siyasi Partiler Yasası’na göre yerel seçim zamanı yardımlar iki kat ödeniyor.



Üçsiyasi partiye yerel seçim dopingiyle birlikte 2009 yılı bütçesinden toplam 162.4 milyon TL Hazine yardımı ödenecek. Siyasi Partiler Yasası gereği, siyasi partilere ödenecek Hazine yardımı genel seçim zamanı 3, yerel seçim döneminde ise 2 kat zamlı aktarılıyor.



Bütçenin beşbinde ikisi



TBMM’ye sunulan 2009 yılı bütçesinde 248.7 milyar TL olarak öngörülen bütçe gelirlerinin beşbinde 2’si, belli koşullar altında siyasi partilere ödeniyor. Yüzde 10 barajını aşan AKP, CHP ve MHP’ye, 22 Temmuz 2007’de aldıkları oy üzerinden ödenecek Hazine yardımı şöyle olacak: "AKP 46.3 milyon TL. CHP 20.7 milyon TL. MHP 14.2 milyon TL. Ancak önümüzdeki yıl yerel seçim yapılacağı için bu tutarlar 2 katı olarak ödenecek. Bu durumda bütçeden AKP’ye 92.6, CHP’ye 41.4, MHP’ye ise 28.4 milyon TL Hazine yardımı verilecek.



AKP’den 23 milyon düşülecek



AKP hakkında açılan kapatma davasında Anayasa Mahkemesi’nin parti hakkında verdiği yardımdan kesme kararı, 2009 yılı ödemelerinde belirleyici olacak. 2008 yılında yaklaşık 46 milyon Hazine yardımı alan AKP, gerekçeli karar yayımlanınca 23 milyon TL’sini geri vermek durumunda. Maliye kaynakları, bu tutarın harcanan paranın iadesi yerine, 2009 yardımından mahsup biçiminde olacağını söylemişlerdi. Bu nedenle 2009 yılının ilk 10 gününde AKP, Hazine yardımını 23 milyon eksiğiyle 69.6 milyon TL olarak alacak.



Son 5 yılın verilerine göre en yüksek Hazine yardımını toplamda 234 milyon YTL ile AKP aldı. AKP’yi 183.4 milyon YTL ile CHP, 84.1 milyon YTL ile MHP izledi.



Memura yüzde 4 zam



TBMM’ye sunulan 2009 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’na göre, kamu personeline 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yılın ilk yarısı için yüzde 4 zam yapılacak. Enflasyon oranının yüzde 4’ü aşması halinde de enflasyon farkı verilecek. Yılın ikinci yarısı için de maaşlara yüzde 4.5 zam uygulanacak. Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut ücret tavanı 2 bin 701 YTL’den 2 bin 809 YTL’ye çıkacak. 2009 yılının ikinci yarısı için de 1 Temmuz 2009’dan geçerli olmak üzere memur maaşlarına yüzde 4.5 zam yapılacak. Böylece enflasyon farkı hariç yıllık kümülatif zam 8.68’e ulaşacak.



262 milyar liralık bütçede 13.3 milyarlık açık hedefi



TBMM Başkanlığına sunulan tasarıya göre, 2009’da bütçe geliri 248 milyar 759 milyon TL, gideri ise 262 milyar 110 milyon TL olacak.



YTL’den TL’ye geçileceği için Türk Lirası (TL) olarak hazırlanan bütçe 13.3 milyar TL açık verecek.



Hedef 2009’da 202 milyar 90 milyon TL vergi toplamak.



Bütçe 2009’da 44 milyar 149 milyon TL faiz dışı fazla verecek. Böylece faiz dışı fazlanın yüzde 3.5 olacak.



Gelecek yıl Türkiye’de büyüme hızı yüzde 4, yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 7.5 olarak belirlendi.



Tasarı Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından 23 Ekim Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulacak.

