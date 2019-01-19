3 parti, Çorumlular Gecesi'nde buluştu!

Çeşme Çorumlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeler, geleneksel dayanışma yemeğinde buluştu. Geceye CHP, MHP ve HDP teşkilat yöneticilerinin katılması dikkat çekti. Çeşme Çorumlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Selahattin Uysal, yönetim kurulu üyeleri ile dernek üyelerinin buluştuğu yemeğe, Çeşme Kent Konsey Başkanı Ömer Önal, Pr Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Veysel Ayhan, Eğitim-Sen Çeşme Temsilciliği Başkanı Hasan Karakaya, Doğu-Der Başkanı ve CHP Belediye Meclis aday adayı Salih Kaya, CHP Çeşme İlçe Başkan Yardımcısı Özay Dinç, CHP Belediye Başkan aday adayı Ekrem Oran, MHP İlçe Başkanı Gazi Fildir, HDP Çeşme İlçe Örgütü Yönetim Kurulu üyeler Al Akkuş, Al Ecer ve Menekşe Ecer le mahalle muhtar aday adayları da katıldı.

Çeşme Çorumlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından her yıl düzenlenen geleneksel dostluk ve dayanışma yemeğinde bir konuşma yapan dernek başkanı Selahattin Uysal, yemeğe katılımın geniş olmasıyla salonun rengarenk gül bahçesine dönüştüğünü vurgulayarak, "Hangi görüşten olursak olalım, Çeşme'de yaşayan bütün canlarımız için önemli olan bayrağımızın dalgalanmasıdır. 31 Mart seçimlerinin huzur içinde geçeceğine inanıyorum. 31 Mart'ta kim seçilirse seçilsin, hepimizin Belediye Başkanı olacaktır" diye konuştu.