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Yaşam

3 OTOYOLDA DAHA NAKİT ÖDEME KALDIRILIYOR ANKARA (A.A)

06 Eylül 2010 15:02

-3 OTOYOLDA DAHA NAKİT ÖDEME KALDIRILIYOR ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme arasındaki Otoyol Nakit Ödemeli Sistem, 20 Eylülde kaldırılacak. Tüm geçişler, Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) ile yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, anılan kesimlerde otoyol kullanıcılarının uygulama başlangıcında oluşması muhtemel talep yoğunluğu nedeniyle mağdur olmamaları amacıyla, OGS ve KGS'de bankacılık hizmeti veren banka şubelerinin yeterli miktarlarda Elektronik Etiket ve KGS kartları bulundurmalarının sağlandığı belirtildi. Karayolları İzmir 2. ve İstanbul 17. Bölge Müdürlüklerince anılan kesimlerde Ücret Toplama İstasyonlarında bez afiş, broşür veya diğer ilan yöntemleriyle nakit ödemeli kullanıcılara uygulama başlangıç tarihinin duyurulacağı bildirilen açıklamada, ayrıca TCK-KGS kart satış ve dolum hizmeti de verileceği kaydedildi. Açıklamada, otoyol kullanıcılarının gişelerde mağdur olmamaları için ilgili bankalara müracaat ederek OGS veya KGS abonesi olmaları istendi.

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