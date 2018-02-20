T24 LogoT24 Logo
Politika

3. Olağan Kongre sonrası HDP'de yeni görev dağılımı belli oldu

HDP'de 11 Şubat'ta gerçekleştirilen kongrede eş genel başkanlığa Pervin Buldan ve Sezai Temelli seçilmişti

20 Şubat 2018 00:10

HDP’nin 11 Şubat’ta gerçekleştirdiği 3. Olağan Büyük Kongresinin ardından parti yönetimi de yeniden belirlendi. Buna göre Alican Önlü; Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilirken, Besime Konca; Kadın Meclisi Sözcüsü görevini sürdürecek.

18 Şubat 2018’de yapılan Parti Meclisi toplantısında belirlenen yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda şu isimler görev aldı: 

Alican Önlü, Ali Kenanoğlu, Ayhan Bilgen, Aysel Güzel, Ayşe Acar Başaran, Bedia Akkaya, Bedia Özgökçe Ertan, Bedriye Yorgun, Dilan Dirayet Taşdemir, Emine Kaya, Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Gülsüm Ağaoğlu, Günay Kubilay, Hakkı Saruhan Oluç, Hişyar Özsoy, Hüseyin Taka, İlknur Birol, Kemal Peköz, Murat Çepni, Nadir Yıldırım, Nimetullah Erdoğmuş, Ömer Önen, Rıdvan Turan, Sevtap Akdağ Karahalı, Tuna Aydın, Yurdusev Özsökmenler, Zeynep Boğa, Zahide Besi. 
 

Yeni MYK'de görev dağılımları


HDP’nin PM toplantısında ayrıca Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasında görev bölümü de yapıldı. Buna göre HDP’nin yeni MYK’sinde görev alacak isimler şöyle: 

Alican Önlü; Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,

Ayhan Bilgen; Parti Sözcüsü ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,

Saruhan Oluç; Basın Yayın ve Propagandadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,

Ayşe Acar Başaran; Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,

Fatma Kurtulan; STK ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,

Nadir Yıldırım; Seçim İşlerinden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,

Hişyar Özsoy; Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,

Yurdusev Özsökmenler; Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,

Hüseyin Taka; Genişlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,

Murat Çepni; Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,

Sevtap Akdağ Karahalı; Eğitim ve Kültür-Sanattan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,

Ömer Önen; Genel Sayman,

Kemal Peköz; Halklar ve İnançlar Komisyonu Sözcüsü,

Garo Paylan; Ekonomi Komisyonu Sözcüsü, 

Rıdvan Turan; Emek Komisyonu Sözcüsü,

Gülsüm Ağaoğlu; Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Sözcüsü,

Tuna Aydın ve Emine Kaya; Gençlik Meclisi Eş Sözcüleri,

Besime Konca; Kadın Meclisi Sözcüsü

 

ETİKETLER

hdpeş genel başkanlıkyönetimgenel başkan yardımcısıpartipervin buldansezai temelliAlican ÖnlüAli KenanoğluAyhan BilgenAysel GüzelAyşe Acar BaşaranBedia AkkayaBedia Özgökçe ErtanBedriye YorgunDilan Dirayet TaşdemirEmine Kaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24