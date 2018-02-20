3. Olağan Kongre sonrası HDP'de yeni görev dağılımı belli oldu

HDP’nin 11 Şubat’ta gerçekleştirdiği 3. Olağan Büyük Kongresinin ardından parti yönetimi de yeniden belirlendi. Buna göre Alican Önlü; Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilirken, Besime Konca; Kadın Meclisi Sözcüsü görevini sürdürecek.



18 Şubat 2018’de yapılan Parti Meclisi toplantısında belirlenen yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda şu isimler görev aldı:



Alican Önlü, Ali Kenanoğlu, Ayhan Bilgen, Aysel Güzel, Ayşe Acar Başaran, Bedia Akkaya, Bedia Özgökçe Ertan, Bedriye Yorgun, Dilan Dirayet Taşdemir, Emine Kaya, Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Gülsüm Ağaoğlu, Günay Kubilay, Hakkı Saruhan Oluç, Hişyar Özsoy, Hüseyin Taka, İlknur Birol, Kemal Peköz, Murat Çepni, Nadir Yıldırım, Nimetullah Erdoğmuş, Ömer Önen, Rıdvan Turan, Sevtap Akdağ Karahalı, Tuna Aydın, Yurdusev Özsökmenler, Zeynep Boğa, Zahide Besi.



Yeni MYK'de görev dağılımları



HDP’nin PM toplantısında ayrıca Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasında görev bölümü de yapıldı. Buna göre HDP’nin yeni MYK’sinde görev alacak isimler şöyle:



Alican Önlü; Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,



Ayhan Bilgen; Parti Sözcüsü ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,



Saruhan Oluç; Basın Yayın ve Propagandadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,



Ayşe Acar Başaran; Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,



Fatma Kurtulan; STK ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,



Nadir Yıldırım; Seçim İşlerinden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,



Hişyar Özsoy; Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,



Yurdusev Özsökmenler; Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,



Hüseyin Taka; Genişlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,



Murat Çepni; Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,



Sevtap Akdağ Karahalı; Eğitim ve Kültür-Sanattan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı,



Ömer Önen; Genel Sayman,



Kemal Peköz; Halklar ve İnançlar Komisyonu Sözcüsü,



Garo Paylan; Ekonomi Komisyonu Sözcüsü,



Rıdvan Turan; Emek Komisyonu Sözcüsü,



Gülsüm Ağaoğlu; Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Sözcüsü,



Tuna Aydın ve Emine Kaya; Gençlik Meclisi Eş Sözcüleri,



Besime Konca; Kadın Meclisi Sözcüsü