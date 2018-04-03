T24 LogoT24 Logo
Spor

3 Nisan Salı DHA Spor Gündemi

GENÇLERBİRLİĞİ Başkan Adayı Çakmak: ''İmza parası nedir? Messi'yi mi, Ronaldo'yu mu aldık? ''Rahmetli İlhan Cavcav bizi dinlerdi'' ''Ben 1982'den beri bu takımın taraftarıyım'' ''Bizim şuan mevcut yönetimin, yönetim anlayışıyla problemimiz var'' ''Delege

03 Nisan 2018 12:34

GENÇLERBİRLİĞİ
Başkan Adayı Çakmak: \'\'İmza parası nedir? Messi\'yi mi, Ronaldo\'yu mu aldık?
\'\'Rahmetli İlhan Cavcav bizi dinlerdi\'\'
\'\'Ben 1982\'den beri bu takımın taraftarıyım\'\'
\'\'Bizim şuan mevcut yönetimin, yönetim anlayışıyla problemimiz var\'\'
\'\'Delege doğruları dinlesin hür vicdanıyla ve aklıyla oyunu versin\'\'
\'\'İlhan Beye doğru inandığımız şeyleri anlatırdık, Allah var dinlerdi. Uyardı uymazdı ama dinlerdi\'\'

BEŞİKTAŞ
11.00 Göztepe maçının hazırlıkları basına açık idmanla devam edecek
Geleceğin Kartalları projesi\'nin Gaziantep lansmanı yapılacak

GALATASARAY
Takım izinli

FENERBAHÇE
Kayseri\'den moralli dönen Sarı-lacivertliler günü izinli geçirecek.

KAYSERİSPOR
Fenerbahçe karşısında 5-0\'lık ağır bir yenilgi alan Kayseri ekibinin teknik direktörü Marius Sumudica, görevi bırakmak istediğini yönetime iletecek.

11.30 Altınordu U12 İzmir Cup basın toplantısı Alex\'in katılımı ile Çırağan Sarayı\'nda yapılacak 

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
21:45 Juventus - Real Madrid (Cüneyt Çakır yönetecek)
21:45 Sevilla - Bayern Münih

BASKETBOL
-FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final-
21:30 AS Monaco - Banvit

VOLEYBOL
-Cev Cup Bayanlar-
19:30 Minchanka Minsk - Eczacıbaşı VitrA
-Cev Cup Erkekler-
19:00 Belogorie Belgorod  - Ziraat Bankası
-Efeler Ligi-
19:00 Arkas Spor - Halkbank

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu\'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan B2, B3 Futsal 1. Lig ve 2. Lig birinci devre müsabakaları Afyonkarahisar\'da sona erecek

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GENÇLERBİRLİĞİ Başkan AdayıMessiRonaldoCavcavBeyeAllahUyardıGöztepeKartallarıGaziantepSarılacivertlilerKAYSERİSPOR FenerbahçeKayseriMarius SumudicaAltınordu U12CupAlexSarayıTahkim KuruluLİGİ 2145

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24