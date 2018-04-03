3 Nisan Salı DHA Spor Gündemi

GENÇLERBİRLİĞİ
Başkan Adayı Çakmak: \'\'İmza parası nedir? Messi\'yi mi, Ronaldo\'yu mu aldık?
\'\'Rahmetli İlhan Cavcav bizi dinlerdi\'\'
\'\'Ben 1982\'den beri bu takımın taraftarıyım\'\'
\'\'Bizim şuan mevcut yönetimin, yönetim anlayışıyla problemimiz var\'\'
\'\'Delege doğruları dinlesin hür vicdanıyla ve aklıyla oyunu versin\'\'
\'\'İlhan Beye doğru inandığımız şeyleri anlatırdık, Allah var dinlerdi. Uyardı uymazdı ama dinlerdi\'\'
BEŞİKTAŞ
11.00 Göztepe maçının hazırlıkları basına açık idmanla devam edecek
Geleceğin Kartalları projesi\'nin Gaziantep lansmanı yapılacak
GALATASARAY
Takım izinli
FENERBAHÇE
Kayseri\'den moralli dönen Sarı-lacivertliler günü izinli geçirecek.
KAYSERİSPOR
Fenerbahçe karşısında 5-0\'lık ağır bir yenilgi alan Kayseri ekibinin teknik direktörü Marius Sumudica, görevi bırakmak istediğini yönetime iletecek.
11.30 Altınordu U12 İzmir Cup basın toplantısı Alex\'in katılımı ile Çırağan Sarayı\'nda yapılacak
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
21:45 Juventus - Real Madrid (Cüneyt Çakır yönetecek)
21:45 Sevilla - Bayern Münih
BASKETBOL
-FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final-
21:30 AS Monaco - Banvit
VOLEYBOL
-Cev Cup Bayanlar-
19:30 Minchanka Minsk - Eczacıbaşı VitrA
-Cev Cup Erkekler-
19:00 Belogorie Belgorod - Ziraat Bankası
-Efeler Ligi-
19:00 Arkas Spor - Halkbank
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu\'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan B2, B3 Futsal 1. Lig ve 2. Lig birinci devre müsabakaları Afyonkarahisar\'da sona erecek