T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 MİLYON LİRALIK TEKNE ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ KARASU (A.A)

01 Eylül 2010 21:51

-3 MİLYON LİRALIK TEKNE ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ KARASU (A.A) - 01.09.2010 - Sakarya'nın Karasu ilçesinde mazot kaçakçılığında kullanıldığı iddiasıyla 6 yıl önce el konulan ve barınakta çürümeye terk edilen balıkçı teknesi için çeşitli kurumlar arasında 104 yazışma yapıldığı belirtildi. Mazot kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla 17 Aralık 2004'te Ereğli Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda el konulan yaklaşık 3 milyon lira değerindeki Alize-5 adlı balıkçı teknesi, Yeni Mahalle'deki balıkçı barınağına çekildi. Tekne sahibi, kaptan ve mürettebatı hakkında 15 Mart 2005'te açılan davanın halen sonuçlanmaması nedeniyle, barınakta bağlı halde bekleyen teknenin gövdesi bir süre önce su alarak yarıya kadar suya gömüldü. Karasu Liman Başkanı Musa Zeki Kölemen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alize-5 ile ilgili yazışma dosyasının bir hayli kabardığını söyledi. Tekneyle ilgili olarak Başbakanlığa bağlı Denizcilik Müsteşarlığı başta olmak üzere, Gümrükler Bölge Müdürlüğü, Sakarya Valiliği, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Karasu Liman Başkanlığı arasında söz konusu süreçte 104 adet yazışma yapıldığını ifade eden Kölemen, ''bağlı bulunduğu yerde batmaya başlayan Alize'nin Ereğli Limanı'na çekilmesiyle ilgili olarak Sakarya Valiliği'nin talebine Ağır Ceza Mahkemesi 'Davanın Yargıtay aşamasında bulunduğu' gerekçesiyle 'teknenin yerinin değiştirilemeyeceği' şeklinde ret yanıtı verdi'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24