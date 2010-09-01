-3 MİLYON LİRALIK TEKNE ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ KARASU (A.A) - 01.09.2010 - Sakarya'nın Karasu ilçesinde mazot kaçakçılığında kullanıldığı iddiasıyla 6 yıl önce el konulan ve barınakta çürümeye terk edilen balıkçı teknesi için çeşitli kurumlar arasında 104 yazışma yapıldığı belirtildi. Mazot kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla 17 Aralık 2004'te Ereğli Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda el konulan yaklaşık 3 milyon lira değerindeki Alize-5 adlı balıkçı teknesi, Yeni Mahalle'deki balıkçı barınağına çekildi. Tekne sahibi, kaptan ve mürettebatı hakkında 15 Mart 2005'te açılan davanın halen sonuçlanmaması nedeniyle, barınakta bağlı halde bekleyen teknenin gövdesi bir süre önce su alarak yarıya kadar suya gömüldü. Karasu Liman Başkanı Musa Zeki Kölemen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alize-5 ile ilgili yazışma dosyasının bir hayli kabardığını söyledi. Tekneyle ilgili olarak Başbakanlığa bağlı Denizcilik Müsteşarlığı başta olmak üzere, Gümrükler Bölge Müdürlüğü, Sakarya Valiliği, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Karasu Liman Başkanlığı arasında söz konusu süreçte 104 adet yazışma yapıldığını ifade eden Kölemen, ''bağlı bulunduğu yerde batmaya başlayan Alize'nin Ereğli Limanı'na çekilmesiyle ilgili olarak Sakarya Valiliği'nin talebine Ağır Ceza Mahkemesi 'Davanın Yargıtay aşamasında bulunduğu' gerekçesiyle 'teknenin yerinin değiştirilemeyeceği' şeklinde ret yanıtı verdi'' diye konuştu.