3 milyon ev elde kaldı

İnşaat ve emlak sektöründe yaklaşık 4 yıl süren lale devri, sona erdi. 2005 yılında doruğa ulaşan patlama, gerek ABD'de yaşanan mortgage krizi, gerekse ekonomide yaşanan durgunluk beklentisi yerini durağanlığa bıraktı.



Sektörün iyi olduğu dönemde kar marjı yüksek olduğu için lüks konut üreten firmaların projeleri elinde kaldı. İstanbul'da 1 milyon, Anadolu'da 2 milyon konut satılmayı bekliyor.



Harç bitti yapı paydos



İstanbul Emlakçılar Odası 2. Başkanı Nizamettin Aşa, sektörde yaprak kıpırdamadığını ifade ederken, "1 yıldır satılık tabelası asılı duran konutlar var. Başlayan inşaatların da çoğu durdu" dedi.



Piyasada yaprak kımıldamıyor



İnşaat sektöründeki durgunluk, konut stoğunu çoğalttı. Türkiye'de 3 milyon ev satılmayı beklerken, bunun 3'te 1'i İstanbul'da. Emlakçılar, 'Piyasada yaprak kıpırdamıyor' diyor.



Vatandaş ucuz konut arıyor



Konut sektöründe 2005'te yaşanan patlama yerini uzun süredir durgunluğa bırakınca konutlar elde kaldı. Buna evini satan vatandaş da eklenince Türkiye'de alıcı bekleyen konut sayısı 3 milyonu buldu. Yetkili, yetkisiz herkesin müteahhitlik yaptığı 2005'te, birbiri ardına yükselen çok sayıda konut hâlâ alıcı bekliyor. Özellikle lüks konutta yüksek kâr marjı olduğunu görüp, bu alana yönelen müteahhitler sıkıntılı günler yaşıyor. İç piyasadaki siyasi istikrarsızlığın yanı sıra, ABD'de yaşanan mortgage kriziyle, konut ihtiyacını askıya alan vatandaş ise ucuz konut arıyor. Sadece İstanbul'da yeni yapılan 400 bin, eskilerle birlikte 1 milyon konut alıcı bekliyor.







Türkiye genelinde ise eski ve yenilerle birlikte yaklaşık 3 milyon konut satılık tabelası taşıyor. İstanbul Emlakçılar Odası İkinci Başkanı Nizameddin Aşa, piyasada yaprak kıpırdamadığını söyleyerek, 1 yıldır satılık tabelası taşıyan konutlar bulunduğunu belirtti. İstanbul'da satılmayı bekleyen 400 bin yeni konut olduğunu vurgulayan Aşa, "Eski yapılarla birlikte sadece İstanbul'da yaklaşık 1 milyon konut satılmayı bekliyor. Anadolu'dakileri de eklersek, 3 milyona yakın satılık konut var" diye konuştu.



İnşaatlarda durdu



İstanbul'da toplam 3 milyon 400 bin konut olduğunu ifade eden Aşa, binlerce inşaatın beklediğini kaydetti. Aşa, "Müteahhit inşaatın kabasını yapıp bırakmış. Konutları satamadığı için, finansman sağlayamıyor ve inşaata devam edemiyor" dedi.

