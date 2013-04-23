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Dünya

3 milyon Euro'ya AB vatandaşlığı

AB üyesi Güney Kıbrıs'ın pasaportuna sahip olabilmek için bu ülkeye en az 3 milyon Euro yatırım yapmak yeterli

23 Nisan 2013 14:41

Güney Kıbrıs’ın, en az 3 milyon Euro yatırım yapan her Rus işadamına AB vatandaşlığı vereceğini duyurması, tartışmaları da beraberinde getirdi.
 
Birçok yabancı işadamı, AB pasaportu ile çok daha rahat seyahat edebilmek istiyor. Bu sayede vize çilesi ortadan kalkmış oluyor. AB pasaportu ile Avrupa'da ticaret yapmak da kolaylaşıyor.

Bir süredir darboğazda olan AB üyesi Güney Kıbrıs'ın pasaportuna sahip olabilmek için bu ülkeye en az 3 milyon Euro yatırım yapmak yeterli.

Bu açıklamayı yapan Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis, Limasol'da yapılan yıllık ekonomi buluşma toplantısında Rus işadamlarını yatıştırmaya çalıştı ve AB’nin kurtarma paketi nedeniyle oluşacak zararın farkında olduğunu söyledi.

Daha önce de zenginlerin Rum vatandaşı olması mümkündü. Ancak bunun için ülkeye beş yıl boyunca en az 15 milyon Euro yatırım yapmak gerekiyordu. Krizle birlikte kaynağa ihtiyaç duyan Rum yönetimi, bu miktarı 3 milyon Euro'ya düşürdü.

 

'Yakışıksız buluyorum'

 

Yeşiller Partisi üyesi Avrupa Parlamentosu milletvekili Jan Philipp Albrecht uygulamayı, "Esas itibariyle, AB ülkelerinin vatandaşlıklarını, böylesine keyfi bir şekilde vermesini düşündürücü buluyorum. Bir AB ülkesinde yıllardır yaşayan ve çalışan ve buna karşın yıllardır vatandaşlık alabilmek için bekleyen çok sayıda insan var. Kontroller gerektiğince yapılmadığı için kara para aklama yoluyla çok para kazanabilen insanlara vatandaşlığın sunulmasını, yakışıksız buluyorum" sözleriyle eleştirdi.

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