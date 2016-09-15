3 milyon 700 bin çocuk sığınmacı okula gidemiyor



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından açıklanan bir rapora göre dünya genelinde toplam 3 milyon 700 bin çocuk sığınmacı okula gitmiyor.

Dünya genelinde çocukların yüzde 90'u ilkokula giderken çocuk sığınmacılarda bu rakam yüzde 50'ye düşüyor. Bu çocuklardan da yalnızca yüzde biri ilkokuldan sonra eğitimine devam edebiliyor.

Rapor özellikle yoksul ülkelerde durumun oldukça kötü olduğunu ortaya koyuyor. 4 milyon 400 bin Suriyeli çocuk sığınmacıdan yüzde 35'i okul çağında. Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacı çocukların yalnızca yüzde 39'u, Lübnan'dakilerin ise yüzde 40'ı okula gidebiliyor.

Ürdün’de bulunan çocuk sığınmacılar ise daha şanslı. Zira bu çocukların yüzde 70'i okula gitme imkânı buluyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, milyonlarca çocuk sığınmacının mevcut eğitim durumunun bir krize işaret ettiğini söyledi. Grandi, çocuklara daha iyi bir gelecek sunabilecek olan eğitimin ihmal edildiğine dikkat çekti.

''Herkes için eğitim'' hedefi uzakta

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) yayınladığı 2016 Dünya Eğitim Raporu'na göre dünya genelinde çocukların ilkokul seviyesinde eğitim alabilmesi için daha 25 yıl gerektiğini açıklamıştı. BM'nin 17 küresel sürdürülebilir kalkınma hedefi içinde yer alan “herkes için eğitim” hedefine ulaşmanın 2030 yılı için mümkün olmadığı belirtilmişti.