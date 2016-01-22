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Dünya
Deutsche Welle

3 milyar pazarlığı kızışıyor

Başbakan Davutoğlu Türkiye-Almanya Hükümetler Arası Stratejik İstişareler Toplantısı öncesinde Türkiye'nin sığınmacı krizi ile mücadelede 3 milyar eurodan daha fazla yardım beklediği mesajını verdi.

22 Ocak 2016 17:35


Başbakan Ahmet Davutoğlu Berlin'de Alman haber ajansı dpa'ya açıklamasında, AB'nin Türkiye'ye sığınmacı krizi ile mücadelede destek amacıyla vermeyi planladığı 3 milyar euroluk yardıma değindi. Davutoğlu, "Biz AB'den para istemiyoruz. Fakat yükün paylaşılması konusunda ciddi bir irade varsa, oturup bu krizin ayrıntılarını konuşmalıyız" dedi. Başbakan, 'ilk 3 milyar euroluk bölümün sadece yükün paylaşılması konusundaki siyasi iradenin göstergesi' olduğunu belirtti.

Türkiye ile 29 Kasım'da varılan anlaşma uyarınca Türkiye'ye yapılması planlanan 3 milyar euroluk yardım, AB içinde anlaşmazlığa yol açmıştı. İtalya, kendi üzerine düşen payı ödemeye itiraz etmiş, bunun üzerine 1 milyarı AB bütçesinden 2 milyarı da üye ülkelerden karşılanacak olan paranın Türkiye'ye aktarılması mümkün olmamıştı.

Başbakan Davutoğlu, "Hiç kimse Türkiye'den bu yükü tek başına sırtlanmasını beklememeli" dedi. Davutoğlu, Berlin'e gelmeden önce Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda da benzer mesajlar vermiş ve "İnsanlar bu 3 milyar euroyu soruyor. Yarın Berlin'de ben bu soruyu sormayacağım çünkü bu para meselesi değil. Biz yaklaşık 10 milyar dolar harcadık ve Suriye trajedisinin mağdurları için daha fazlasını da harcarız. Biz AB'den para istemiyoruz, para için görüşmüyoruz. Bu bizim için insani bir görev ve sığınmacı krizi küresel bir sorun" demişti.

AP'den tepki

Öte yandan Davutoğlu'nun Türkiye'ye daha fazla mali yardım yapılması yönündeki mesajlarına Avrupa Parlamentosu'ndan tepki geldi. Avrupa Parlamentosu'nun muhafazakâr gurubu Avrupa Halk Partisi'nin Meclis Grup Başkanı Manfred Weber, Türkiye'ye yardımın artırılması önerisini reddederek, Türkiye'nin önce üzerinde anlaşmaya varılan önlemleri hayata geçirmesini istedi. Weber bu yapılmadan yeni meblağların dile getirilmesine bir anlam veremediğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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