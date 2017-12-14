3 milyar lira bütçeye sahipti; ASKİ Genel Müdürü görevden alındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine istifa eden Melih Gökçek'in yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 3 milyar lira bütçeye sahip ASKİ'nin Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu'nu görevnden aldı. Tahiroğlu’nun yerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Kınacı getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek döneminin bürokratlarını değiştirmeye devam ediyor. Daha önce 250 kişilik yönetim değişikliği listesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduğu kulislere yansıyan Tuna’nın son değişikliği 3 milyar lira bütçeye sahip Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile ilgili oldu.

Bu kapsamda ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu görevinden alındı.

Tahiroğlu’nun yerine ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Kınacı getirildi.

Şirketlerde de değişim geliyor

Kulislerde Tuna’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde de büyük yönetim değişiklikleri yapacağı konuşuluyor.

Mustafa Tuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl süre verdiği Ankara fuar alanıyla ilgili de bu akşam saatlerinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Gürsel Baran ile bir görüşme yaptı.