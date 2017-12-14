T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 milyar lira bütçeye sahipti; ASKİ Genel Müdürü görevden alındı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek döneminin bürokratlarını değiştirmeye devam ediyor

14 Aralık 2017 02:55

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine istifa eden Melih Gökçek'in yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 3 milyar lira bütçeye sahip ASKİ'nin Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu'nu görevnden aldı. Tahiroğlu’nun yerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Kınacı getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek döneminin bürokratlarını değiştirmeye devam ediyor. Daha önce 250 kişilik yönetim değişikliği listesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduğu kulislere yansıyan Tuna’nın son değişikliği 3 milyar lira bütçeye sahip Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile ilgili oldu. 

Bu kapsamda ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu görevinden alındı.

Tahiroğlu’nun yerine ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Kınacı getirildi.

Şirketlerde de değişim geliyor

Kulislerde Tuna’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde de büyük yönetim değişiklikleri yapacağı konuşuluyor.

Mustafa Tuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl süre verdiği Ankara fuar alanıyla ilgili de bu akşam saatlerinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Gürsel Baran ile bir görüşme yaptı.

 

ETİKETLER

melih gökçekankaramustafa tunacumhurbaşkanı tayyip erdoğanistifagörevden aldıaski3 milyar lira

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24