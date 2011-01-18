-3 MEDYA KURULUŞU SATIŞA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A) - 18.01.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) elinde bulundurduğu toplam 57 milyon dolar muhammen bedele sahip Cine 5 TV, Viva TV/Radyo Viva ile Show Radyo'yu satışa çıkaracağını duyurdu. TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre, 40 milyon dolar muhammen bedele sahip olan Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 31 Ocak Pazartesi günü satışa çıkarılacak. 4 milyon dolar teminat istenen Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 28 Ocak Cuma gününe kadar teklif alınacak. Ticari ve iktisadi Bütünlüğün satılamaması halinde pazarlık açık artırması 4 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. Muhammen bedeli 6 milyon dolar olan Viva TV/Radyo Viva Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışı 8 Şubat 2011 Salı günü yapılacak. İhalesine katılabilmek için 600 bin dolar teminat gereken ve 7 Şubat Pazartesi gününe kadar teklif alınacak olan Ticari ve İktisadi Bütünlüğe alıcı çıkmaz ise pazarlık ihalesi 11 Şubat Cuma günü düzenlenecek. Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ise 15 Şubat 2011 Salı günü ihaleye çıkarılacak. 11 milyon dolar muhammen bedele sahip Ticari ve İktisadi Bütünlük için 1 milyon 100 bin dolar teminat gerekiyor. 14 Şubat Pazartesi gününe kadar teklif alınacak olan Show Radyonun satılamaması halinde pazarlığı 18 Şubat 2011 Cuma günü gerçekleştirilecek. Açıklamada, Ticari ve İktisadi Bütünlükler ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ''www.tmsf.org.tr'' web sayfasının ''Satış İlanları'' sayfasından ulaşılabileceği bildirildi.