'3 Maymun' Oscar yolunda

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği “3 Maymun” adlı film, 81. Oscar Ödülleri yabancı film adayları elemesinde, ilk elemeyi geçti.
Üç maymun fragmanı - VİDEO
Oscar ödüllerinin resmi internet sitesindeki habere göre, ilk elemeye alınan 65 filmden eleme komitesince izlenerek ikinci aşamaya girmeye hak kazanan 9 film arasında “3 Maymun” da bulunuyor.
Yabancı film adayları elemesinde ikinci aşamaya geçen 9 film ve ülkeleri ile yönetmenleri, ülkelerin İngilizce adlarına göre yapılan alfabetik sıralamaya göre şunlar:
Avusturya, “Revanche”, Gotz Spielmann
Kanada, “The Necessities of Life”, Benoit Pilon
Fransa, "The Class”, Laurent Cantet
Almanya, “The Baader Meinhof Complex” Uli Edel
İsrail, “Waltz with Bashir”, Ari Folman
Japonya, “Departures”, Yojiro Takita
Meksika, “Tear This Heart Out”, Roberto Sneider
İsveç, “Everlasting Moments”, Jan Troell
Türkiye, “3 Monkeys”, (3 Maymun) Nuri Bilge Ceylan
Yabancı film ödülü adayları dahil 81. Oscar Ödülleri adayları, 22 Ocak Perşembe günü ilan edilecek, ödül kazananlar ise 22 Şubat'ta açıklanacak.