'3 Maymun' Oscar yolunda

Üç maymun fragmanı - VİDEO

Oscar ödüllerinin resmi internet sitesindeki habere göre, ilk elemeye alınan 65 filmden eleme komitesince izlenerek ikinci aşamaya girmeye hak kazanan 9 film arasında “3 Maymun” da bulunuyor.Yabancı film adayları elemesinde ikinci aşamaya geçen 9 film ve ülkeleri ile yönetmenleri, ülkelerin İngilizce adlarına göre yapılan alfabetik sıralamaya göre şunlar:Avusturya, “Revanche”, Gotz SpielmannKanada, “The Necessities of Life”, Benoit PilonFransa, "The Class”, Laurent CantetAlmanya, “The Baader Meinhof Complex” Uli Edelİsrail, “Waltz with Bashir”, Ari FolmanJaponya, “Departures”, Yojiro TakitaMeksika, “Tear This Heart Out”, Roberto Sneiderİsveç, “Everlasting Moments”, Jan TroellTürkiye, “3 Monkeys”, (3 Maymun) Nuri Bilge CeylanYabancı film ödülü adayları dahil 81. Oscar Ödülleri adayları, 22 Ocak Perşembe günü ilan edilecek, ödül kazananlar ise 22 Şubat'ta açıklanacak.