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Kültür-Sanat

'3 Maymun' Oscar yolunda

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği “3 Maymun” adlı film, 81. Oscar Ödülleri yabancı film adaylarında ilk elemeyi geçti.

14 Ocak 2009 02:00

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği “3 Maymun” adlı film, 81. Oscar Ödülleri yabancı film adayları elemesinde, ilk elemeyi geçti.

Üç maymun fragmanı - VİDEO

Oscar ödüllerinin resmi internet sitesindeki habere göre, ilk elemeye alınan 65 filmden eleme komitesince izlenerek ikinci aşamaya girmeye hak kazanan 9 film arasında “3 Maymun” da bulunuyor.

Yabancı film adayları elemesinde ikinci aşamaya geçen 9 film ve ülkeleri ile yönetmenleri, ülkelerin İngilizce adlarına göre yapılan alfabetik sıralamaya göre şunlar:

Avusturya, “Revanche”, Gotz Spielmann

Kanada, “The Necessities of Life”, Benoit Pilon

Fransa, "The Class”, Laurent Cantet

Almanya, “The Baader Meinhof Complex” Uli Edel

İsrail, “Waltz with Bashir”, Ari Folman

Japonya, “Departures”, Yojiro Takita

Meksika, “Tear This Heart Out”, Roberto Sneider

İsveç, “Everlasting Moments”, Jan Troell

Türkiye, “3 Monkeys”, (3 Maymun) Nuri Bilge Ceylan

Yabancı film ödülü adayları dahil 81. Oscar Ödülleri adayları, 22 Ocak Perşembe günü ilan edilecek, ödül kazananlar ise 22 Şubat'ta açıklanacak.

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