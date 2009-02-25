3 Manchester United taraftarı hastanelik!



İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in 4 taraftarı, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ağırladıkları Manchester United'ın 3 taraftarını hastanelik etti.



ANSA Haber Ajansı'nın haberine göre, Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. turunda dün oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Inter-Manchester United karşılaşmasından sonra 4 Inter taraftarı, 3 Manchester United taraftarına saldırdı.



San Siro Stadı'nı metro durağına bağlayan yolda meydana gelen kavga sonrasında, 28, 48 ve 49 yaşlarındaki 3 Manchester United taraftarı, San Carlo Hastanesi'ne kaldırıldı. Birinin burnu kırılan, diğerinin de başı yarılan Manchester taraftarları, gecenin ilerleyen saatlerinde taburcu edildi. Saldırgan Inter taraftarları ise araçlarına binerek kaçtılar.







