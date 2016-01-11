T24 LogoT24 Logo
Yaşam

3 mahkûm araç kırmızı ışıkta durunca firar etti

Mahkûmların bulunması için operasyon başlattı

11 Ocak 2016 18:31

Bursa'nın Gemlik İlçesi'ndeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan, çalıştıkları işyerlerine götürülen 3 mahkûm, araç kırmızı ışıkta durunca firar etti.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Gemlik İlçesi'nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda cezasını çeken mahkûmlar S.A. G.K. ve E.H. sabah saatlerinde çalıştıkları iş yerlerine gitmek için cezaevine ait araçla Bursa’ya geldi. Panayır kavşağına geldiklerinde içerisinde bulunan minibüs kırmızı ışıkta durduğu sırada 3 mahkûm, infaz koruma memurlarının bir anlık dalgınlığından yararlanarak araçtan atlayarak koşarak firar etti.

Tahliyelerine çok az süre kalan kaçan mahkûmların yakalanması için polis ve jandarma ekipleri operasyon başlattı.

 

ETİKETLER

mahkumbursagemlikfiraroperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24