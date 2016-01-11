Bursa'nın Gemlik İlçesi'ndeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan, çalıştıkları işyerlerine götürülen 3 mahkûm, araç kırmızı ışıkta durunca firar etti.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Gemlik İlçesi'nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda cezasını çeken mahkûmlar S.A. G.K. ve E.H. sabah saatlerinde çalıştıkları iş yerlerine gitmek için cezaevine ait araçla Bursa’ya geldi. Panayır kavşağına geldiklerinde içerisinde bulunan minibüs kırmızı ışıkta durduğu sırada 3 mahkûm, infaz koruma memurlarının bir anlık dalgınlığından yararlanarak araçtan atlayarak koşarak firar etti.

Tahliyelerine çok az süre kalan kaçan mahkûmların yakalanması için polis ve jandarma ekipleri operasyon başlattı.