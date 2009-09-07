3 liralık kupona 542 bin lira isabet etti

Kışı geçirmek için odun kömür kredisi çeken emeklinin imdadına 13 yıldır oynadığı süper loto yetişti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün düzenlediği Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde “9, 11, 18, 27, 36, 41” numaralarını bilen 5 kişiden birinin Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki bir emekli olduğu bildirildi.



Sayısal Loto'dan 542 bin 350 lira 30 kuruş kazanan 5 talihliden biri olan ve tek katlı kerpiç evde, biri engelli 2 yeğeni ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan emekli Kazım Danabaş (55), büyük bir sevinç yaşadığını söyledi.



Danabaş, 15 yaşından beri şans oyunları oynadığını belirterek, “40 yıl önce spor toto oynamaya başladım. Ardından sürekli at yarışı oynuyordum. 13 yıldır da düzenli olarak sayısal loto oynuyorum. Bu hafta da 3 TL'lik kupon oynadım ve sonunda 542 bin liralık büyük ikramiye bana çıktı. Çok mutluyum” dedi.



Ramazan Bayramı ve odun kömür almak için bir süre önce bayram kredisi çektiğini anlatan Danabaş, “Odun kömür almak için geçtiğimiz günlerde bankadan kredi çekmiştim. Bayram öncesi büyük ikramiyeyi kazanmak beni çok rahatlattı, adeta bayram hediyesi oldu” diye konuştu.

Danabaş, lotodan kazandığı ikramiyeyle ilk olarak bir ev alacağını, ablası ve yeğenlerine daha iyi şekilde bakacağını dile getirerek, “Kışın yağan kar sonrasında evimizin çatısı çökmüştü. 2 odalı kerpiç evde yaşıyoruz. 542 bin lirayı en iyi şekilde değerlendireceğim” dedi.

Kazım Danabaş'ın, büyük ikramiye isabet eden kuponu, Karacabey İş Bankası Müdürü Alper Kara'ya teslim ettiği öğrenildi.





