3. Lig maçında olay çıktı; polis havaya ateş açtı, bir kişi yaralandı

Spor Toto 3. Lig'de oynanan Karacabey Birlikspor - Kocaelispor maçında olaylar çıktı. Polis olayları yatıştırmak için havaya ateş açtı.

Karacabey Birlikspor, dün kendi sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Karşılaşmayı Kocaelispor 4-3 kazanırken, Karacabey Birlikspor evinde ilk mağlubiyetini almış oldu.



Maçın bitiş düdüğüyle beraber galibiyetini kutlayan Kocaelisporlu oyunculardan 10 numaralı Burak Süleyman ile Karacabey Birlikspor oyuncuları ve taraftarları arasında yaşanan gerilimin ardından saha bir anda karıştı.



İki takım futbolcuları arasında başlayan ve kulüp yöneticilerinin de dahil olmasıyla büyüyen olaylar, Kocaelisporlu futbolcuların seyircisine giderek küfürlü tezahürata ortak olmasıyla kavgaya dönüştü.



Yaşanan bu olaylar sırasında sahaya atlayarak Kocaelisporlu Burak Süleyman'a saldırmak isteyen Karacabey Birlikspor taraftarına polisin sert müdahalesi ortamın iyice gerilmesine sebep olurken, bu müdahale sonrasında polis ekipleri, kulüp yöneticileri ve taraftarlarla karşı karşıya kaldı.



Karacabey Birlikspor yöneticileri, seyirciye sert müdahalede bulunan polise tepki gösterirken, polis ve kulüp yöneticileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Olaylarda yaralanan Kocaelisporlu bir taraftar Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kocaelispor taraftarları polis eşliğinde ilçeden uzaklaştırıldı.



Stat dışında yaşanan kavga sırasında stattan çıkarılmayan Kocaesliporlu futbolcular ve hakem heyeti de, taraftarların tamamen dağılmasının ardından polis eşliğinde ilçeden ayrıldı.