-''3. KULAK''TA 52 KİŞİ SERBEST ANTALYA (A.A) - 18.02.2011 - Antalya'da düzenlenen ''3. Kulak'' adı verilen yasa dışı dinleme operasyonunda gözaltına alınan 62 kişiden 52'si savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce 15 ilde gerçekleştirilen, para karşılığı ''ortam ve telefon dinlemesi'' yapan suç örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınan 62 zanlıdan 27'si kadın 52 kişi, savcılığın talimatı ile serbest bırakıldı. Serbest bırakılan zanlıların bir çoğunun kendilerini aldattığından şüphelendikleri eşlerini dinlettiği öne sürüldü. ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek'', ''Haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek'', ''Kaçakçılık kanununa muhalefet'' suçlamalarıyla gözaltında tutulan ve aralarında örgüt elebaşı E.Ö'nün de bulunduğu 10 kişi ise sağlık kontrolünden geçirildi. -ODA PARFÜMÜ İLE DİNLEME YAPMIŞLAR''- Zanlılarla birlikte ele geçirilen malzemeler de basına gösterildi. Malzemeler arasında bulunan oda parfümü içerisine yerleştirilmiş görüntü alma ve dinleme cihazı ile gözlük görünümlü kamera da dikkati çekti. Zanlılarla birlikte ele geçirilen malzemeler arasında eş takibi dedektiflik sözleşmesi ile eş takibi sonucu aldatılan eşlere verilen fotoğraflar da yer aldı. Zanlılarla birlikte 22 elektronik entegre kartı üzerine monte kamera, 15 muhtelif anahtarlık görünümlü görüntü ve ses kayıt cihazı, 27 gümrük kaçağı ve klonlanmış cep telefonu, 9 yazılım yüklü cep telefonu ve 8 sim kartı, 3 ''böcek'' tabir edilen hassas ortam dinleme cihazı, 2 kol saati görünümlü görüntü ve ses kayıt cihazı, 2 müzik çalar görünümlü görüntü ve ses kayıt cihazı, 4 sinyal bozucu cihaz, bir gözlük görünümlü kamera, bir dijital masa saati görünümlü görüntü ve ses kayıt cihazı, bir takip amaçlı GPRS olarak kullanılan dönüştürülmüş araca monte özellikli mıknatıslı cep telefonu, bir mobil araca monte edilebilen takip cihazı, bir duvara monte edilebilen özellikli hassas ortam dinleme cihazı, iki adet profesyonel fotoğraf makinesi, 5 eş takibi dedektiflik sözleşmesi, 3 çeşitli takip ve müşteri bilgilerinin bulunduğu ajanda, 5 takip karşılığı yapılan ödemelere ait banka dekontu, 20 eş takiplerine ilişkin fotolar ve çok sayıda cep telefonu, sim kart, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, harici bellekler ele geçirildi. Polis ekiplerinin ilk belirlemelerine göre 50'ye yakın müştekinin bulunduğu, bu sayının artabileceği açıklandı. Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa, Aydın, Erzurum, Niğde, Tekirdağ, Isparta, Ordu, Mardin, Amasya ve Kastamonu'da para karşılığı telefon ve ortam dinlemesi yaptıkları belirtilen örgüte yönelik düzenlenen ''3. Kulak'' operasyonu kapsamında ilk etapta 53 kişi gözaltına alınmıştı. İfadelerin ardından gözaltı sayısının 62'ye çıktığı açıklanmıştı. Zanlıların bin 500 lira karşılığında telefon ve ortam dinlemesi yaptıkları belirlendi. Örgütün en büyük müşterilerinin ise çoğunlukla eşlerinin kendilerini aldattığından şüphelenen kişiler olduğu belirtilmişti. Öte yandan örgüte eşi Nurhayat F'nin telefonunu dinleten F.E.F. eşinin kendisini aldattığını öğrendiği belirlenmişti. Kendisini aldattığını öğrendiği eşini Tekirdağ'daki evlerinde boğarak öldürdüğü öne sürülen F.E.F'nin olayı gerçekleştirdikten sonra teslim olduğu bildirilmişti.