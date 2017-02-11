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Yaşam

3 kulaklı kuzu görenleri şaşırttı

"Sevmek için elime aldığımda, üç kulağının olduğunu görünce hayrete kapıldım"

11 Şubat 2017 19:42

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde besicisi Ali Yüksel'in koyunlarından biri iki gün önce 3 kulaklı bir erkek kuzu dünyaya getirdi.

Yahyalı ilçesine bağlı Yerköy'de damızlık koyun üreten 50 yaşındaki Ali Yüksel, yıllardan beri besicilik yaptığını ve ilk kez böyle 3 kulaklı kuzu ile karşılaştığını söyledi. 

Yüksel, 'İki gün önce koyunlarımdan biri kuzuladı. İlk anda erkek kuzunun tam başının ortasındaki kulağı fark etmemiştim. Bugün sevmek için elime aldığımda, üç kulağının olduğunu görünce hayrete kapıldım'' dedi. 

Ali Yüksel, Yerköy sakinleri ve çevre köylerden 'Üçkulak' adını verdiği kuzuyu duyanların gelip gördüğünü, bu sevimli yavruyu satmayı düşünmediğini söyledi. 

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KayseriAli Yüksel3 kulaklı kuzubesicilik

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