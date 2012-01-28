3. köprüden az araç geçerse fatura devlete

T24 - İstanbul'a yapılacak üçüncü köprü için garantiyi kimin vereceği tartışılıyor. Hazine ya da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün garanti vermesi beklenen projede köprüden az sayıda araç geçerse farkı garantör kapatacak.





İhalesine hiç bir teklifin gelmediği ve sonunda devletin kendi yapmaya karar verdiği 3. köprü için yeni hazırlanan ihale yönteminde gündeme gelmesi beklenen Hazine garantisinin Karayolları Genel Müdürlüğü’ne verilmesi gündemde. Neşe Karanfil'in Radikal'deki haberine göre; Hazine’nin garanti vermeye yanaşmadığı ileri sürülürken bu nedenle yasal bir değişiklikle garantinin Karayolları Genel Müdürlüğü üzerinden verilmesinin planlandığı belirtiliyor. Garanti yönteminde otoyol ya da köprüde belli bir araç sayısında belli bir bedel üzerinden anlaşma sağlanacak. Eğer bu araba geçişi olmazsa üstüne Hazine ya da Karayolları ödeme yapacak. Yani bütçeden karşılanacak.

Garanti, alternatiflerden birisi



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Müteahhitler Birliği’nin önceki akşam düzenlenen kokteylinde kamu projelerine dolaylı olarak garanti sağlandığını belirterek, “Uluslararası arenada bu garantinin çok açık ve net olması maliyetleri aşağıya çekiyor” dedi. Şimşek, 3. köprüyle ilişkin sorulara karşılık, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün özel bir kurum haline geldiğini belirtti. Hazine Müsteşarlığı’nın garantisi için yasal bir çerçeve gerektiğini belirten Şimşek, kamu projeleri yapılırken dolaylı olarak garanti sağlandığını söyledi. Şimşek, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 3. boğaz köprüsü ile ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın bir düzenleme yapacağını bildirdi. Şimşek, tüm bu hususların değerlendirildiğini belirterek, Hazine garantisi verilmesinin alternatiflerden birisi olduğunu vurguladı. Şimşek, “Yasa gerekir derken de özel bütçeli kurum ile Hazine Müsteşarlığı arasındaki ilişkiden dolayı söyledim” dedi.

Hazine yanaşmıyor



Parçalanarak yapılması planlanan 3. köprü, bağlantı yolları ve otoyol sisteminin yapılmasına ilişkin Hazine garantisinin belirlenen araç sayısının az kalması halinde maliyetin karşılanması yönünde olacağı dile getiriliyor. Örneğin 3. köprüden 40 bin araç geçmesi üzerinden taahhüt verilecek ve bedeli belirlenecek. Eğer taahhüt edilen sayıdan daha az araç geçerse aradaki farkın Hazine veya Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından karşılanması isteniyor.



