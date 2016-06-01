"3. köprüdeki bağlantı yolları Kadir Topbaş'ın itirazlarına rağmen yapılıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş doğa tahribatı yaratan ve yapımı süren 3. köprü bağlantı yollarının İstanbul içinden geçmesini istemediği iddia edildi.

Topbaş'ın, 3. köprü projesinde, yeni yapılaşmayı istemediğini ve köprü çıkışlarından İstanbul’a bağlantı yolları verilmemesi isteğini de Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine ilettiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, köprünün Çekmeköy çıkışını sağlayacak yeni bağlantı yolunun yıllardır 3. Köprü için konuşulan yol güzergahlarını da çürüttü.

Bu yol Çekmeköy Kışlası’nın da sınırını değiştirdi. Daha önce Çekmeköylüllerin yoğun olarak kullandığı doğa parkıyla bitişik olan kışla ile park arasından geçecek yaklaşık 5 kilometrelik yol yeni sınır olacak.

İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman, 3. Köprü imar planlarını dava ettiklerini belirterek “Yeni bağlantı noktalarına ilişkin planlar çıkıyor. Onları da dava ediyoruz” dedi.

İBB Başkanı Kadir Topbaş, 3. köprü projesinde, yeni yapılaşmayı istemediğini ve köprü çıkışlarından İstanbul’a bağlantı yolları verilmemesini istediğini Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine iletmişti.

Boğaz geçiş noktaları olarak Garipçe ve Poyrazköy belirlendi. Anadolu ve Avrupa Yakası olmak üzere yolların Kınalı Odayeri, Paşaköy Akyazı, köprü ile birlikte yapılacak çevre yolu bölümü ise Odayeri, Paşaköy, Poyrazköy, Garipçe olarak belirlenmişti.

Bu güzergahın dışında Çekmeköy’den bir bağlantı yolu daha çıktı. Ormanlık alan üzerine kurulu Çekmeköy Kışlası’nın hemen yanında yürüyüş yolları, kafeler ve dinlenme alanlarının olduğu Çekmeköy Doğa Parkı yer alıyor.

Bundan yaklaşık 2 ay önce birbirine bitişik olan ve sadece tel örgülerle ayrılan iki alanın arasından bundan böyle 3. Boğaz Köprüsü’nün bağlantı yolları geçecek.

Eskiden askeri araziye dahil olan ve halen devam eden çalışmalarla belirmeye başlayan yol ile Çekmeköy Kışlası’nın batı sınırı daralacak. Yaklaşık 5 km. uzunluğundaki bağlantı yolu 3. Köprü’yü Şile otobanına bağlayacak. Binlerce ağacın kesildiği yol güzergahında eski askeri alanı gösteren levhalar halen yerli yerinde. Hafriyat kamyonları ve iş makinelerinin çalıştığı alanda eski askeri alanı Doğa Parkı’ndan ayıran jiletli teller ise artık şantiye alanının sınırı olmuş vaziyette. Bir tarafında yol çalışması bir tarafında ise lüks konutlarla çevrili Doğa Parkı’nı kullanan yurttaşlar, çalışmaların parka da sıçramasından ve ormanlık arazide yeni konut alanları oluşmasından endişeli.

Belediye doğruladı

Yol çalışmasının 3. Köprü’nün bağlantı yolu Çekmeköy çıkışı için yapıldığını doğrulayan Çekmeköy Belediyesi, yol çalışması Doğa Parkı sınırlarının dışında kaldığı için parkta bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Çekmeköy Belediyesi yazılı açıklamasında, “Bağlantı yolu ile askeri alandan ayrılan 200 dönümlük arazinin Çekmeköy Şehir Parkı olarak düzenlenmesi ve vatandaşların kullanımına açılması için ilgili makamlarla görüşmelerimiz devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.