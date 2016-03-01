3. köprü selfie'cileri Mecidiyeköy'de vince tırmandı

3. köprü inşaatına turmanarak 350 metrede selfie çeken iki arkadaş şimdi de Mecidiyeköy'deki bir inşaatın tepesine tırmandı. Vince tırmanan gençler Selfie yaparak çektikleri bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Tehlikeli selfie çekimlerini kendine hobi edinen 2 genç bu görüntülerle de yürekleri ağza getirdi.

Radikal'in haberine göre, yapımı devam eden üçüncü köprü inşaatına gizlice giren iki arkadaş 350 metrede çektikleri selfie'yi sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 3. köprü inşaatındaki güvenlik zaafı ile ilgili tartışmaları gündeme getirmişti.