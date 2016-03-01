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Yaşam

3. köprü selfie'cileri Mecidiyeköy'de vince tırmandı

Tırmanışlarını videoya çeken gençler görüntüleri sosyal medyada paylaştı

01 Mart 2016 00:15

3. köprü inşaatına turmanarak 350 metrede selfie çeken iki arkadaş şimdi de Mecidiyeköy'deki bir inşaatın tepesine tırmandı. Vince tırmanan gençler Selfie yaparak çektikleri bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Tehlikeli selfie çekimlerini kendine hobi edinen 2 genç bu görüntülerle de yürekleri ağza getirdi.

Radikal'in haberine göre, yapımı devam eden üçüncü köprü inşaatına gizlice giren iki arkadaş 350 metrede çektikleri selfie'yi sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 3. köprü inşaatındaki güvenlik zaafı ile ilgili tartışmaları gündeme getirmişti. 

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