3. köprü nükleer modeli ile yapılacak

T24 -

Japonlar istekli görünüyor

Akkuyu'da ne olmuştu?



İstanbul’a 3. köprü yapımını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu ihalesi, şartname alan 18 firmadan hiçbirinin teklif vermemesi üzerine iptal edildi. Ancak ihalenin iptali ihtimaline karşı Ankara’nın hazırlıklı olduğu ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, “Teklif gelirse ne alâ, gelmezse kara kara düşünecek değiliz, B planına geçeriz” diye konuştu. Bakan Yıldırım’ın söz ettiği ‘B planı’ merak konusu oldu.Vatan gazetesinin haberine göre, ihalenin iptalinin ardından hükümetin, küresel finansal sorunlar nedeniyle bundan sonra projeyle ilgili ihaleye çıkma niyetinde olmadığı, ancak nükleer santralde olduğu gibi, 3. köprü ve otoyol projesinin “milletlerarası anlaşma”yla doğrudan yaptırılması üzerinde durulduğu öğrenildi.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Boğazı’na kurulacak 3. köprü ve otoyol projesi için masadaki en ağırlıklı çözüm nükleer modeli olarak ifade ediliyor. Türkiye’nin Akkuyu’ya yapılacak nükleer santral projesinde uyguladığı, “milletlerarası anlaşmayla” projenin doğrudan bir yabancı ülkeye verilmesi, söz konusu projenin hayata geçebilmesi için en rasyonel çözüm olarak görülüyor.Bilgi veren kaynaklar, nükleer santral için yapılan ihalelerin başarısız olduğunu ancak bunun ardından nükleer santralden vazgeçilmediğini ve Rusya’yla bir milletlerarası anlaşma imzalanarak projenin doğrudan Rusya’ya verildiğini hatırlattılar. Bunun ardından kurulan Rus Akkuyu NGS şirketiyle projenin başladığına dikkat çektiler. Söz konusu 3. köprü projesi için de istekli ülkeler olduğunu vurguladılar.Öte yandan geçtiğimiz cuma günü Ankara’ya gelerek Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Başbakan Erdoğan’la görüşen Japonya Dışişleri Bakanı Koichiro Gemba’nın gündemindeki konulardan birinin Kuzey Marmara Otoyol ve Köprü Projesi olduğu ifade ediliyor. Akkuyu’da Rusya’yla yapılan anlaşmanın bir benzerini, Sinop’a yapılacak nükleer santral için Japonya’yla imzalama görüşmeleri sürerken, Japonya’nın 3. köprü ve otoyol ihalesi için de istekli olduğu belirtiliyor. Ancak bu tür büyük projelerin ‘diplomatik’ açıdan da değerlendirildiğini, diplomatik nedenlerle başka ülkelere de yeşil ışık yakılabileceği belirtiliyor.2008 krizinin gölgesinde yapılan Akkuyu Nükleer Santral ihalesi 4 kez tekrarlanmış ancak başarısız olmuştu. Ancak hükümet, son iptalin ardından bu süreci daha fazla uzatmadı ve Rusya’yla 13 Mayıs 2010 tarihinde Mersin Akkuyu’da 4800 MW kurulu gücünde bir nükleer güç santrali kurulmasına ilişkin uluslararası anlaşma yaptı. Hükümetin, böyle bir projede ihale sürecini ortadan kaldıran bu yöntemi seçmesi çok eleştirildi. Ancak bu karar, “Mevcut piyasa koşulları ve küresel finans sorunları nedeniyle, ihale yoluyla nükleer santral yapılamaz” teziyle savunuldu. Uluslararası anlaşmalar, iç hukukun üzerinde olduğu için bu yöntemle Kamu İhale Kanunu başta olmak üzere çok sayıda yasal hüküm de devre dışı kaldığı için, süreç hükümet için de hızla ve sorunsuz ilerledi.